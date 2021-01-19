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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin nikah salonu hizmete açıldı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesinin nikah salonu hizmete açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ilk olma özelliği taşıyan sahildeki nikah salonu açıldı. Modern mimarisi ve denize sıfır manzarası ile nikah salonu, mutluluklarına ev sahipliği yapacağı çiftleri bekliyor.
Nikah salonu, yeni ve modern dokunuşlarla iç mekanda 300, dış mekanda 200 olmak üzere toplam 500 misafiri aynı anda ağırlayabilecek kapasiteye sahip bulunuyor. Mekanın kapalı alanı düğün, nişan, toplantı veya balo gibi organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek, açık alanda ise kır düğünü düzenlenebilecek. Mutluluklarını resmileştirmek isteyen çiftler, Büyükşehir Belediyesi’nin nikah salonu ile deniz manzaralı bir alanda uygun fiyata evlenme imkanı bulabilecek.
Bina tasarlanırken iç ve dış etkenler göz önüne alınarak denizin önüne geçmemek için saflığın simgesi olan beyaz renk özellikle tercih edildi. Ana caddeden mekana yaklaşırken söz konusu kütle geline benzetilerek, yöreye özgü eski balkon tuğlası gelinliğin danteli gibi binaya işlendi.
Yine iç alanda açık tonlar kullanılarak daha saf bir mekân oluşturuldu. Bina yapılırken dış cephede şeffaf camlar kullanılırken, dolu alanlar azaltılarak şeffaf alanlara ağırlık verildi ve denizle mekan arasında engel olmaması sağlandı. Nikah kıyılırken denizin görülebileceği alanda fotoğraf çekimi için hazırlanan köşelerle de hem çiftler hem de davetliler mutluluklarını ölümsüzleştirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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