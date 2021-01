Başkan Gültak, mahallelerde vatandaşlarla buluşup taleplerini dinledi

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, bir günde 5 mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Gültak, mahallelerde belediye ekipleri tarafından yapılan hizmetleri de denetledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, aralıksız sürdürdüğü mahalle ziyaretleri kapsamında, gün içinde Huzurkent sınırları içinde yer alan Adnan Menderes, Köselerli, Bahşiş, Kulak ve Gazi mahallelerini ziyaret etti. Başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği ziyaretlerinde Başkan Gültak, yasayla 5 mahalleye ayrılan Huzurkent beldesinin, sanayi tesisleri, tarımsal üretim ve istihdam açısından güçlü bir potansiyel taşıdığını söyledi, kent için önemli bir bölge olduğunu vurguladı.



“Halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz”

Göreve geldiğinde vatandaşlara verdiği sözlerin bir bölümünü hayata geçirmeye başladıklarını belirten Gültak, “Adnan Menderes Mahallesi muhtarımız ve vatandaşlarımız, kapalı semt pazarı olarak kullanmak, nişan ve düğünlerini yapabilmek, ayrıca taziye yeri olarak da kullanabilmek için bir yere ihtiyaç duyduklarını anlattılar. Çalışmalara başladık ve proje birkaç hafta içinde ihale aşamasına gelecek. Mahallemize çok fonksiyonlu ve güzel bir yer kazandırmış olacağız. Yaklaşık 500 metrekarelik, üstü kapalı, yanları açık, güzel ve modern bir semt pazarımız olacak. Pazarın içinde ses sistemi de olacak. Böylelikle vatandaşlarımız, düğün ve nişan törenlerinin yanı sıra taziyelerini de yapabilecek” dedi.



“Huzurkent’e bir güreş salonu kazandırmak için çalışıyoruz”

Huzurkent’in diğer mahallelerine verdikleri sözlerin de tek tek yerine getirileceğini, projelerin hazırlandığını kaydeden Gültak, Huzurkent’in güreş sporu ve büyük başarılar elde etmiş güreşçilerle de öne çıkan bir belde olduğuna işaret ederek, “Bu konuyu Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile görüştük. Bakanlığımız, bulacağı hibelerle burada güreş sporu salonu için bir proje hazırlıyor. Projenin en kısa sürede hayata geçmesi için gerekli görüşmeleri yapıyoruz” diye konuştu.



“Ziyaretlerimiz, mahallelerin sorunlarına hakim olmamızı sağlıyor”

Mahalle ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini vurgulayan Gültak, “Bu ziyaretlerimiz, ilçemize, beldelerimize, mahallelerimize hakim olmamızı sağlıyor. Nelerin yapılıp yapılmadığını gözümüzle görüyor, sorunları yerinde tespit ediyor, talepleri mahallinde dinliyoruz. Böylece otokontrol sağlıyoruz. Bu sayede yaptığınız hizmet, proje ve yatırımların yanında, yapamadıklarımızı da yerinde tespit edebiliyoruz. Göreve geldiğimizde, Akdeniz’de öncelikle ‘barış, huzur ve kardeşliği tesis edeceğiz’ dedik. İşte bugün Akdeniz’in her mahallesinde yaşayan insanlarımız ayrıştırılmadan huzur içerisinde yaşıyorlar” ifadelerini kullandı.



“Çamlıbel Marina Projesi ihale aşamasına geldi”

Konuşmasında, şehrin kalbi olarak nitelendirdiği Çamlıbel ile ilgili bir müjde de veren Başkan Gültak, “Maliye Bakanımız Lütfi Elvan’ın onayı ile şu an Ulaştırma Bakanlığı, Çamlıbel Marinası ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekten de çok güzel bir proje ortaya çıkıyor. Tüm Mersin’e ve Çamlıbel sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum. Mersin’i bir üst lige taşıyacak bir projedir. Maliye Bakanımız Lütfi Elvan ve Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.



Kazanlı ve Karaduvar’a turizm yatırımcıları geliyor

Akdeniz’in her bölgesine dokunarak kısa zamanda bir değişim ve dönüşüm başlattıklarının altını çizen Gültak, yakın zaman içinde Kazanlı ve Karaduvar mahallelerine de turizmcilerin gelip yatırım yapacaklarını söyledi. Gültak, bu sayede Akdeniz’in her yerinden 2 bine yakın insanın istihdam edilebileceğini ifade etti.

Mahallelerde asfalt yama, kaldırım, park yapımı ve yol açma gibi çalışmaların da sürdüğünü belirten Gültak, Akdeniz’de ilk kez kuracakları asfalt plenti sayesinde hem alt ve üst yapı hizmetlerinin sunulmasında zaman kaybı yaşanmayacağını hem de maliyetleri büyük oranda düşüreceklerini ifade etti.

Gültak, mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşların dile getirdiği farklı kurumları ilgilendiren konularla ilgili olarak da yetkililerle iletişime geçerek halkın taleplerini iletti, yaşanan sıkıntıların çözülmesi için devreye girdi.

