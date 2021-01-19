Erken çocukluk dönemi eğitimleri aileleri mutlu ediyor

Yenişehir Belediyesinin hayata geçirdiği 03 Yaş Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapsamında verilen aile eğitimlerine katılarak, eğitimlerini tamamlayan Eda Karaman ve Ferhan İpar, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’i ziyaret ederek sertifikalarını aldılar.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ve Marmara Üniversitesi işbirliğinde ‘Her Aile Bir Okuldur’ sloganıyla devam eden 03 Yaş Erken Çocukluk Eğitimi Proje kapsamında 4. grup eğitimleri sona erdi. Uzman akademisyenler tarafından online olarak verilen eğitimleri tamamlayan aileler, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e teşekkür ziyaretinde bulunmaya devam ediyor.



“Bu süreçte çocuklarımıza yapacağımız yatırım çok önemli”

Ailelerle görüşen ve başlattıkları projenin tüm Türkiye’ye yayılmasını istediğini ifade eden Başkan Özyiğit, “Bireylerin zihinsel gelişiminin yüzde 70’i 03 yaşları arasında tamamlanıyor. Bu süreçte çocuklarımıza yapacağımız yatırım çok önemli. Bu yaşlarda çocuklara uzmanların bize gösterdiği şekilde davranırsak inanıyoruz ki çok faydalı olacaktır. 03 Yaş Erken Çocukluk Eğitimi alan ailelerimizin çocuklarının geleceğini de takip ediyoruz. Bu uygulama maalesef Türkiye’de yok ama Avrupa Birliği ülkelerinde yoğun olarak bu eğitimler veriliyor. Yenişehir Belediyesi olarak da 03 yaş erken çocukluk eğitimlerini başlattık. Umuyoruz ki, tüm Türkiye’ye yayılır. Umut ederim ki, çocuklarımızın gelişimine katkı sunmuş olacağız” diye konuştu.



“Eğitimleri aldıkça, bu projenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım”

Eğitim sertifikalarını Başkan Özyiğit’in elinden alan Eda Karaman ve Ferhan İpar, uzmanlar tarafından verilen eğitimlerinin kendilerine erken çocukluk eğitimi konusunda çok şey kattığını vurguladılar.

Bu projenin kendilerine çok fayda sağladığını belirten Eda Karaman, “Çocuklarımızı geleceğe güzel bir şekilde hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Yenişehir Belediyesinin bu projesi bu konuda bizlere çok katkı sundu. Eğitimleri aldıkça, bu projenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çocuğuyla birlikte Başkan Özyiğit’i ziyarete gelen Ferhan İpar ise “Bu projeyi hayata geçiren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e ve Marmara Aile Eğitimi Becerileri Programı ailesine çok teşekkür ediyorum. Bu eğitimlerle bizleri çok bilgilendiler ve bizlere çok yardımcı oldular” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.