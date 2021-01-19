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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir’de ibadethaneler ve ASM’ler dezenfekte ediliyor

İHA

Yenişehir’de ibadethaneler ve ASM’ler dezenfekte ediliyor

Yenişehir Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde dezenfeksiyon işlemlerini yoğun olarak sürdürüyor. Dezenfeksiyon ekipleri, tüm ortak kullanım alanlarını olduğu gibi ibadethaneleri ve aile sağlığı merkezlerini de dezenfekte ediyor.
Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, korona virüsünün ilk görüldüğü günlerden bu yana ilçe genelinde dezenfeksiyon işlemlerini yoğun olarak sürdürüyor. Halk sağlığına önem veren Yenişehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dezenfeksiyon ekipleri, ibadethaneler, kamu kurumları, sosyal tesisler, kültür ve sanat merkezleri, pazar yerleri ile taksi ve taksi duraklarını düzenli olarak dezenfekte ediyor. Aile sağlığı merkezlerinde de dezenfeksiyon çalışması yapan ekipler, hem sağlık çalışanlarını hem de vatandaşları virüse karşı koruyor.
Maske, sosyal mesafe ve hijyen vurgusu yapan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, virüsle mücadelenin yoğun olarak süreceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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