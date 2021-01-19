– Mersin Su Sporları ve Yaşam Merkezi hayata geçiyor. Su Altı Heykel Parkı Dalış Merkezinin de yer alacağı projeyle deniz turizminden elde edilen geliri daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Mersin Valisi Ali İhsan Su, “Çok güzel bir projeyi ilimize kazandırmış olacağız” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen “2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen, ‘Mersin Su Sporları ve Yaşam Merkezi’nin tanıtım toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına, Vali Yardımcıları Süleyman Deniz ile Abdulhamit Erguvan, ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, AB Dış İlişkiler Koordinatörü Murat Ozan, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ile Silifke Belediyesi, Mersin Deniz Ticaret Odası ve Mersin Uluslararası Liman İşletmesi temsilcileri katıldı.



“Çok güzel bir projeyi ilimize kazandırmış olacağız”

Vali Su, Mersin Valiliği koordinasyonunda Mersin Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen projeyle deniz turizminden yararlanan turist sayısının artmasını ve deniz turizminden elde edilen gelirin daha da yükseltilmesini hedeflediklerini söyledi. Projenin detaylarıyla ilgili bilgi veren Su, “Proje kapsamında Sualtı Heykel Parkı Dalış Merkezi ile Mersin Su Sporları ve Yaşam Merkezi olacak. Kafeterya, konaklama, karşılama birimleri ve bunun gibi yerel tanıtıma yönelik çalışmalarımız olacak. Bu kapsamda çok güzel bir projeyi ilimize kazandırmış olacağız” dedi.

Proje paydaşlarına ve projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Su, projenin Mersin’e ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen Mersin Su Sporları ve Yaşam Merkezi projesi ile Mersin’de turizmin deniz turizmi odaklı yaklaşım çerçevesinde geliştirilerek, deniz turizminden elde edilen katma değerin yükseltilmesi, deniz turizminden yararlanan turist sayısının ve deniz turizmi kaynaklı gelirlerinin arttırılması hedefleniyor.

Toplantıda ayrıca, Mersin Su Sporları ve Yaşam Merkezinin içerisinde bulunan Mersin Su Altı Heykel Parkı Dalış Merkezi, 140 heykelli Su Altı Heykel Parkı, Su Sporları ve Sahil Sporları Merkezi, bungalov ve çadırlı kamp alanlarından oluşan konaklama birimleri ve rekreasyon alanları ile birlikte oluşturulması ve Mersin Deniz Turizmi Odaklı Tanıtım ve Yaygınlaştırma Kampanyasının başlatılacağı bildirildi.

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