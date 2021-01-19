

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan TIR, karşı şeride geçerek otomobili biçti. Çarpışmanın şiddetiyle TIR takla atarken, demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Tarsus Pozantı TEM otoyolunda meydana geldi. Tarsus'tan Pozantı istikametine giden Şakir Sarı yönetimindeki 06 AB 1448 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen TIR, sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 AFA 008 plakalı otomobile çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobil demir yığını haline dönüşürken, TIR ise devrildi. Kazada otomobilde bulunan Emine Rüzgar, Ali Rüzgar, Ayşe Rüzgar, Gazi Rüzgar ve Meryem Rüzgar olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Kerim Rüzgar ile TIR şoförü Şakir Sarı ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekipleri yolu temizledikten ve araçların kaldırılmasından sonra trafik akışı normale döndü. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-01-19 19:48:50



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