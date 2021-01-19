Mersin’deki feci kazada aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi

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Mersin’in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda kontrolden çıkan kamyon karşı şeride geçip otomobile çarptı. Kazada aynı aileden 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.



Kaza, Tarsus ilçesine bağlı, TarsusPozantı otoyolunun Damlama mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ş.S. kullandığı 06 AB 1448 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon otoyolun karşı şeridine geçerek, 01 AFA 008 plakalı otomobile çarptı. Kazanın olmasının ardından ulaşım trafiğe kapandı. Diğer sürücüler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Ş.S. ile otomobilde bulunan K.R. itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılıp ambulansa taşındı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.



Otomobil içerisinde hayatını kaybeden, E.R., A.R., G.R., A.R. ve M.R.’nin cansız bedenleri sıkıştıkları aracın içerisinden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ölenlerin cesetleri otopsileri yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Trafiğe kapanan yol, kamyon ve otomobilin çekilmesiyle tekrardan açılacağı öğrenildi.

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