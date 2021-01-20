Kendi atölyesinde üretiyor, hizmetlerde kullanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde ve hizmetlerinde kullanılan materyaller, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından teknik hizmetler yerleşkesinde yer alan kaynakhane, marangozhane, tabelahane ve inşaat işleri bakım onarım atölyelerinde üretiliyor. Bu çalışmalarla verim ve tasarruf sağlanıyor.

Başkan Vahap Seçer’in öncülüğünde Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinde kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması için çalışmalar yürütülüyor. Büyükşehir bünyesindeki bazı atölyeler yenilenerek işlevsel hale getirilirken, yeni atölyeler de kuruldu. Kaynakhane, marangozhane, tabelahane ve inşaat işleri bakım onarım atölyelerinde üretilen materyallerle kaynaklarda tasarruf sağlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli bakım onarım sorumlusu Caner Coşkun, kaynakları daha etkin ve verimli bir şekilde kullandıklarını belirterek, “Belediye hizmet noktalarımız, kamu binalarımız, mezarlıklarımız, muhtarlıklarımız ve diğer tüm hizmet noktalarımızda duvar, alçı sıva, boya, seramik işleri, kapı, pencere imalatları ve benzeri birçok inşaat kalemlerimizi kendi uhdemizde gerçekleştiriyoruz. Böylelikle kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak hizmetlerimizin aksamadan yürütülmesine olanak sağlıyoruz” dedi.

Coşkun, marangoz atölyesinde belediye birimlerinde kullanılan büro mobilyalarından kapı ve pencerelere kadar birçok ahşap ürünün üretildiğini söyledi. Kaynak atölyesinde, demir, tabela atölyesinde ise baskı işlerine dair her türlü çalışmanın yapıldığını vurgulayan Coşkun, bakım onarım atölyesinden de söz ederek, “Bakım onarım işlerini gerçekleştirdiğimiz bakım onarım şefliği bünyemizde 51 personelimiz bulunmakta ve ayrıca bu personellerimiz aynı zamanda mobil ekip olarak hizmet vermektedir. Bakım onarım ekibimiz, seçimlerden hemen sonra 2019 yılı içerisinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde hizmetlerde herhangi bir aksama yaşanmaması, kamu kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılması, sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşması amacıyla kuruldu” diye konuştu.



“Ortamımız güzel, düzenli ve tertipli”

Marangoz ustası Özcan Cin, işini severek yaptığını vurgulayarak, “Ortamımız güzel, düzenli ve tertipli. Görüldüğü gibi her şeyi kendimiz yapıyoruz. Belediyemizin kendi bünyesindeki mobilya ihtiyaçlarını kendimiz burada üretip yerlerine teslim ediyoruz. Ben, sabah olsun da işime gideyim, akşam olmasın ve evime gitmeyeyim diye düşünüyorum burada. Öyle bir iş ortamımız var bizim” şeklinde konuştu.

Tabela atölyesi sorumlusu Eray Çapar ise “Her türlü tabela, vinil baskı, billboard, afiş gibi baskıları burada kendimiz yapıyoruz. Bu işi severek yapıyorum zaten. Burada arkadaşlarımız var, onlar da bu işte profesyonel” dedi.

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