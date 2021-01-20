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DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Son 18 yılda Mersin’de 8 baraj 11 gölet yaptık” DSİ Genel Müdürü Yıldız, son 18 yılda Mersin’de 8 baraj ve 11 gölet yaptıklarını, toplam 38 adet sulama tesisi ile 132 bin 105 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını ve çiftçilere yıllık 256 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladıklarını belirtti Yıldız: “İnşaatı devam eden 38 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 227 bin 927 dekar arazinin sulanması sağlanacak ve milli ekonomiye yıllık 496 milyon 300 bin TL katkı sağlanacak”

İHA

DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Son 18 yılda Mersin’de 8 baraj 11 gölet yaptık” DSİ Genel Müdürü Yıldız, son 18 yılda Mersin’de 8 baraj ve 11 gölet yaptıklarını, toplam 38 adet sulama tesisi ile 132 bin 105 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını ve çiftçilere yıllık 256 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladıklarını belirtti Yıldız: “İnşaatı devam eden 38 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 227 bin 927 dekar arazinin sulanması sağlanacak ve milli ekonomiye yıllık 496 milyon 300 bin TL katkı sağlanacak”

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, son 18 yılda Mersin’de 8 baraj ve 11 gölet yaptıklarını, toplam 38 adet sulama tesisi ile 132 bin 105 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını ve çiftçilere yıllık 256 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladıklarını belirtti. Yıldız, “İnşaatı devam eden 38 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 227 bin 927 dekar arazinin sulanması sağlanacak ve milli ekonomiye yıllık 496 milyon 300 bin TL katkı sağlanacak” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Mersin’de gerçekleştirdikleri ve yapımı devam eden projelere ilişkin açıklama yaptı. DSİ Genel Müdürlüğünün Mersin’e yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçirdiğini kaydeden Yıldız, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin öncülüğünde 2021 yılını ‘sulamada hamle yılı’ ilan ettiklerini vurguladı. Yıldız, “Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama projeleri, vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Çiftçilerimize yıllık 256 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık”
Torosların mümbit topraklarını sulamaya açtıklarını ve açmaya devam ettiklerini vurgulayan Genel Müdür Yıldız, “Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 18 yılda Mersin’de inşa edilen 38 sulama tesisi ile 132 bin 105 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Mersin topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 256 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık” diye konuştu.

“227 bin 927 dekar arazide inşaat çalışmaları devam ediyor”
Mersin için sulamanın öneminin çok büyük olduğunun altını çizen Yıldız, “Bunun için 38 adet sulama tesisi inşaatı devam ediyor. 38 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 227 bin 927 dekar arazinin sulanması sağlanacak ve milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 496 milyon 300 bin TL katkı sağlanacak. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Mersin zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır” dedi.

“Mersin’imize 8 baraj ve 11 gölet kazandırdık”
Genel Müdür Yıldız, bugüne kadar Mersin’de gerçekleştirdikleri yatırımlara ilişkin de şu bilgileri verdi:
“Akdeniz’in ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Mersin’imizde ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 145 adet tesis ile 6 milyar 36 milyon TL yatırım yaptık. Mersin’de son 18 yılda 8 baraj ve 11 gölet inşa ettik.”

“İnşaatı devam eden 13 baraj ve 6 gölet ile 395 bin 93 dekar arazi daha sulamaya açılacak”
Mersinlilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin öneminin çok fazla olduğunu dile getiren Yıldız, “Dolayısıyla Mersin’in su kaynaklarını değerlendirmek için yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 13 baraj ve 6 göletin yapım çalışmaları devam ediyor. Bu projeler de tamamlandığında Mersin’de 395 bin 93 dekar arazi daha sulamaya açılacak. Diğer taraftan, tamamladığımız içme suyu tesisleri ile 1 milyon 347 bin 131 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 151,50 milyon metreküp içme suyu temin ediyoruz. Ayrıca, taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 72 adet taşkın koruma tesisi ile Mersin şehir merkezi ve 129 adet yerleşim yeri ile 25 bin 742 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlandı. 16 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor. Mersin’de son 18 yılda 13 adet hidroelektrik enerji tesisi (HES) işletmeye alınarak yıllık 950 GWh enerji üretimi sağlıyor. Kurulu gücü 273 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 500 milyon TL katkı sunuyoruz. Şehrimizde inşa halinde olan 1 ve planlama aşamasında olan 20 adet olmak üzere toplamda 42 adet HES’le ülkemizin enerjisine enerji katacak olmaktan gurur duyuyor, bugün itibariyle yaklaşık 1 milyon 300 bin hanenin enerji ihtiyacını Mersin’de kurulu HES’lerle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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