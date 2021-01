Demir: "Çocuklarımızı kitap okumaya teşvik etmeliyiz"

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini (MTAL) ziyaret ederek, yeni açılan kütüphaneye kitap ve okul için farklı sportif faaliyetlerin sözünü verdi.

Müdür Demir, ilk olarak Okul Müdürü Fatma Has ile birlikte okul idaresi tarafından yapılan kütüphaneyi gezerek, okula gelen öğrencilerle sohbet etti. Müdür Fatma Has okula yeni açtıkları kütüphane için Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'den kitap talebinde bulundu. Okulun kütüphanesi için kitap talebine kayıtsız kalmayan Demir, öğrenciler için çeşitli sportif faaliyetler ve gençlik merkezlerinde görev yapan gençlik liderlerini okulda çeşitli gençlik faaliyetleri yapmak üzere görevlendireceğinin de sözünü verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak eğitimden kültüre, spordan sanata, barınmadan bağımlılıkla mücadeleye kadar birçok önemli alanda gençlerin hayallerine dokunan ve yön veren bir kurum olduklarını belirten Müdür Demir, "Bugün merkez Akdeniz ilçemizde bulunan Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ettik. Okulda eğitim gören çocuklarımız için açılan kütüphane için okul müdürümüze ve emeği geçenlere göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında çocuklarımızın telefon, tablet ve bilgisayar başında vakit öldürmek yerine onları kitap okumaya teşvik etmeliyiz. Okulumuzda açılan bu kütüphanenin çocuklarımızı okumaya teşvik edeceğine inanıyorum. İl müdürlüğü olarak okulumuzda eğitim gören çocuklarımızı okuma alışkanlığının yanında sportif ve gençlik faaliyetleri konusunda da üzerimize düşeni yapacağız. gençlerin hayallerine dokunan ve yön veren bir kurum olarak hedefimiz, hayallerine dokunarak yön vereceğimiz bir gence ulaşıncaya dek faaliyetlerimizi arttırarak sürdürmektir" dedi.

Ökkeş Demir'in yaptığı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren okul müdürü Fatma Has ise, "Gençlik ve Spor İl Müdürümüze öncelikle yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Okulumuza açtığımız kütüphanemiz için kitap sözünün yanında kızlarımız için farklı sportif faaliyetler içinde destek olacağını söyleyerek bizi mutlu eden Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ökkeş Demir'e eğitime, gençliğe ve spora vermiş olduğu katkı ve destekten dolayı öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

