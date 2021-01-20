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TÜİOSB’de altyapı inşaatı başladı TÜİOSB Başkanı Balta: “7 milyon metreküp toprak hareketinin olacağı bu inşaatımızı yaklaşık bir yıl gibi kısa sürede tamamlamış olacağız”

İHA

TÜİOSB’de altyapı inşaatı başladı TÜİOSB Başkanı Balta: “7 milyon metreküp toprak hareketinin olacağı bu inşaatımızı yaklaşık bir yıl gibi kısa sürede tamamlamış olacağız”

Tarımsal ürün işleme ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yatırımcıların kümeleneceği MersinTarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (TÜİOSB) altyapı yatırımları için inşaat süreci başladı.
Tarsus’un Kurbanlı mevkiinde yüzde 99,8’i hazine arazisi olan toplam 245 hektarlık alan üzerine kurulacak TÜİOSB’nin 180 hektarlık birinci etap yerleşkesinde yol ve arazi kazı dolgu işleri çalışmaları kurban kesilip, dualar edilerek başlatıldı. TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, TÜİOSB Yönetim Kurulu Üyeleri ile bölgede yer alacak yatırımcıların katıldığı törende, Yol ve Arazi Kazı Dolgu İnşaat İşleri İhalesini kazanan firmanın yöneticisi Hikmet Kaya, 300 takvim gününde gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

“Güçlü altyapıyı sağlam temeller üzerinde kuruyoruz”
TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Balta, tarımsal ürünlere yüksek teknoloji ile katma değer kazandırıp, dünya pazarlarına ihraç edecek fabrikaların yer alacağı üretim üssünde güçlü altyapıyı sağlam temeller üzerinde inşa etmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Balta, devlet desteklerinde 4’üncü bölge teşviklerinden faydalanacak olan TÜİOSB’de yol, köprü, menfez, kanalizasyon, içme ve kullanma suyu ve atık su arıtma tesisi ile enerji yatırımlarının da ayrıntılı olarak planlandığını, öngörülen sürelerde inşaat işlerinin eksiksiz tamamlanacağını belirtti.

“7 milyon metreküp toprak hareketi olacak”
Çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Balta, “TÜİOSB’de ilk etapta 180 hektar alanda 70 sanayi parseli oluşturduk ve arazilerin büyük çoğunluğunu yatırımcılarımıza tahsis ettik. Bu çalışmaların hemen ardından ihtiyaç duyulan altyapı yatırımlar için ihale süreçlerini başlattık. İlk önemli altyapı yatırımımız yol ve arazi kazı dolgu işleri çalışmaları oldu. 7 milyon metreküp toprak hareketinin olacağı bu inşaatımızı yaklaşık bir yıl gibi kısa sürede tamamlamış olacağız. Yüklenici firma sorumluluklarını yerine getirirken bizler de ihtiyaç duyulan diğer yatırımlarımızı ve genişleme alanıyla ilgili çalışmaları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İlk etapta yer alan 70 yatırımcıyla 7 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. 5 yıl içinde de tüm fazların tamamlanmasıyla birlikte 245 hektarlık bir alanda en az 100 yatırımcıyla 10 bin kişiye yeni iş olanakları sağlayacak modern ve görkemli bir üretim üssü haline geleceğiz” dedi.

300 milyon dolarlık yatırım, 250 milyon dolarlık ihracat hedefi
Yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırımla ülke ekonomisine kazandırılacak TÜİOSB’nin tohumdan paketlemeye kadar gıda üretim zincirinin tüm halkalarını tamamlayarak uygun maliyetli, yüksek katma değerli, güvenli gıda, bitkisel kozmetik ve bitkisel ilaç ürünlerinin üretimi konusunda dünyanın sayılı bölgelerinden biri olacağının altını çizen Akyürek Balta, yıllık ortalama 250 milyon dolarlık ihracat geliri hedeflediklerini sözlerine ekledi.

“Mersin’de dönüşüm ve gelişimin öncüsü olacak”
MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kızıltan da TÜİOSB’nin Mersin’in ilk ve tek ihtisas organize sanayi bölgesi olduğunu vurgulayarak, kent ve bölge için hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu. Başkan Balta ve TÜİOSB Yönetim Kurulu üyelerini kutlayan Kızıltan, tarımsal ürünlere ileri teknolojiyle maksimum katma değer kazandıracak üretim merkezlerinin faaliyete geçmesiyle Mersin’de büyük bir dönüşüm ve gelişimin başlayacağını söyledi.
MTSO Meclis Başkanı İzol ise aynı zamanda TÜİOSB’nin kurucu yönetim kurulunda görev aldığını ve altyapı inşaatını başlatmanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu vurguladı. TÜİOSB’nin uluslararası ulaşım ağına kolay ulaşılabilir lokasyonda bulunduğunu, limana yakın mesafede olduğunu aktaran İzol, yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli avantajlar sunduğunu dile getirdi. İzol, güç birliği ile yazdıkları başarı hikayesine büyük destek veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve MTSO Başkanı Kızıltan’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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