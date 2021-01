Makine İkmal tamir edip yeniliyor, Akdeniz Belediyesi tasarruf ediyor Akdeniz Belediye Başkanı Gültak: “Üretiyoruz, yeniliyoruz, kazanıyoruz”

– Akdeniz Belediyesi Makine İkmal Parkı personeli, arızalanan ya da yıpranan makine ve araçları tamir edip yenileyerek, belediyeye yeniden kazandırıyor. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Makine İkmal Parkında bulunan tamirbakım, oto elektrik, kaynak, lastik, tabelaboya ve marangoz atölyelerinde görevli personel sayesinde dışarıya bağımlı kalmadıklarını belirterek, “Üretiyoruz, yeniliyoruz, kazanıyoruz” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Makine İkmal Parkına bağlı tamirbakım, oto elektrik, kaynak, lastik, tabelaboya ve marangoz atölyelerinde üretim ve yenileme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Alanında uzman personelin ortaya koyduğu farklı üretimlerle beraber, hasarlı ya da yıpranan araç ve gereçleri tamir, bakım, onarımı sayesinde de belediye büyük bir külfetten kurtarılıyor.

Ekipler; ayrıca belediyeye ait iş makinelerinin de aralarında bulunduğu onlarca aracın tamiri ve bakımı, demirahşap doğrama, kamelya ve bank üretimi ve montajı, çocuk oyun ve spor gruplarının tamiri, afiş ve panoların yazımı, çöp kamyonu ve konteynerlerin tamiri çalışmalarını da yerine getiriyor. Personelin yanı sıra, araçgereç filosunun da güçlendiği makine ikmal sahasında görevli teknik ekipler; atölyede ihtiyaç duyulan birbirinden farklı mobilyaları da üretirken, zarar gören her türlü araç, gereç, mobilya ve konteyneri de tamir ederek belediyeyi ciddi bir maliyet kaleminden kurtarıyor, tasarruf sağlıyor.



“Gece gündüz demeden çalışıyoruz”

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, belediyeye ait icracı tüm birimlerin örnek teşkil edecek nitelikte işlere imza attığına vurgu yaparak, "Biz göreve gelmeden önce söz verdik, 'Vaat ettiğimiz hizmetleri en kısa sürede Akdenizlilere sunacağız' dedik. Bu sebeple istisnasız tüm birimlerimiz gece gündüz demeden çalışıp, üretiyoruz. Makine ikmal sahasında görevli arkadaşlar da belediyemiz bünyesinde bulunan araç, gereç ve iş makinelerinin azami verim alınacak şekilde çalıştırılıp bakım, onarım ve ikmallerinin planlı bir şekilde yürütülmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.



“Alın terine her daim önem veriyoruz”

Makine ikmal sahasındaki görevli personele gösterdikleri emekten ötürü teşekkür eden Gültak, "Alın terine her daim önem veren bir anlayışa sahibiz. Bu nedenle tüm çalışma arkadaşlarıma gayretleri için minnettarım, çünkü onlar sayesinde belediyemiz birçok masraf ve gider kaleminden kurtuluyor. Belediyemiz nefes aldıkça, Akdeniz de yeni yatırımlar ile nefes almaya devam edecek” diye konuştu.

