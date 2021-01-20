Sokak hayvanlarına mama desteği

MHP Mersin İl Teşkilatınca, 'Sokaktaki dostları unutma' projesi kapsamında, bir haftada 6 ton mamanın sokak hayvanlarına ulaştırıldığı bildirildi.

İl Başkan Yardımcısı Esra Aydın, proje kapsamında kış aylarının gelmesi ve özellikle pandemi döneminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için merkez ve tüm ilçelerde düzenli olarak besleme yaptıklarını söyledi. Bir haftada 6 ton mamanın sokak hayvanlarına ulaştırıldığı bilgisini veren ve hedeflerinin ay sonuna kadar 10 ton mama temin etmek olduğunu ifade eden Aydın, "Bununla birlikte kendini sokak hayvanlarına adamış yüzlerce gönüllü hayvan sever vatandaşımıza mama desteğinde bulunduk ve bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kimsesiz Canları Koruma Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Zübeyde Zehra Kıvanç ise pandemi ile beraber her sokağa çıkma yasağında kırsal alan ve sahil beslemeleri yapmaya başladıklarını dile getirerek, bu çalışmanın diğer siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerine örnek olmasını istedi.

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