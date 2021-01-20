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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Belediyesinden yapılandırma çağrısı

İHA

Akdeniz Belediyesinden yapılandırma çağrısı

Akdeniz Belediyesi, 31 Ocak 2021 Pazar gününe dek uzatılan vergi, borç ve idari para cezalarının yapılandırma imkanından faydalanmaları için vergi mükellefi vatandaşlara çağrıda bulundu.
Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 31 Ocak 2021 Pazar günü sona erecek vergi, borç ve ceza yapılandırmasından faydalanmaları için vatandaşlara çağrı yaptı. Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Mali Hizmetler Müdürlüğü; emlak, çevre ve temizlik, ilanreklam vergisi ile diğer vergi ve para cezalarını ödemede, vergi mükellefi olan vatandaşlara, 18 aya varan taksitlendirme imkanı sunuyor. Vergi, borç veya her türlü idari para cezasını ödemek isteyen vatandaşlar, belediye hizmet binasına gelmeden internet erişimi olan bilgisayar veya cep telefonları üzerinden https://ebelediye.akdeniz.bel.tr adresine giriş yaparak ödemelerini yapabiliyor. Bu tür ödeme için vatandaşların TC kimlik numaraları ile banka kartı numaralarını sisteme tanıtmaları yeterli oluyor.

Vatandaşlar, HES kodu kontrolünün ardından binaya alınıyor
Akdeniz Belediyesi; korona virüs salgınına karşı alınan sıkı tedbirler kapsamında, vatandaşların merkez belediye binasına girişleri esnasında HES (Hayat Eve Sığar) kodu kontrolü de yapıyor. HES kodu olmayan vatandaşlara ise görevli personel, gerekli tedbirleri alarak yardımcı oluyor. Bu nedenle iş ve işlemleri için Akdeniz Belediye binasına gelecek olan vatandaşların, işlemlerinin daha kısa sürede tamamlanması için belediyeye gelmeden önce HES kodlarını önceden almalarında yarar olduğu belirtildi.

Yapılandırmada son gün 31 Ocak 2021
Mali Hizmetler Müdürlüğünden vergi mükellefi vatandaşlara yapılan çağrıda, vergi ödemelerinin bir vatandaşlık görevi olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, “Belediyemize olan 31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk etmiş vergi ve ceza borçlarına dair yapılandırma işlemlerinizi, veznelerimiz veya www.akdeniz.bel.tr internet sitemize giriş yapıp; https://ebelediye.akdeniz.bel.tr modülü üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine dek yapabilirsiniz. Belediyeye borcu bulunan vatandaşlarımızın, bu süre uzatımını değerlendirmesinde kendileri adına büyük fayda var. Ayrıca bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 0324 3366583 numaralı telefonu da arayabilirler” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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