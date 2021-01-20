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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin´de DEAŞ'lı terörist yakalandı

DHA

Mersin´de DEAŞ'lı terörist yakalandı


Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de DEAŞ terör örgütü içerisinde emir düzeyinde silahlı faaliyet yürüten ve yaşa dışı yollarla Türkiye´ye girdiği belirlenen terörist, yakalanarak gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri, Suriye´de DEAŞ içerisinde emir düzeyinde silahlı faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla Türkiye´ye giriş yapan örgüt mensubunun Mersin´e geldiğini ve kamu kurumlarına yönelik eylem arayışı içerisinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi´nde tespit ettiği adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, ismi açıklanmayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 1 cep telefonu, 2 hafıza kartı, 3 sim kartı ile çok sayı da dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN
2021-01-20 14:50:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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