Mersin´de DEAŞ'lı terörist yakalandı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de DEAŞ terör örgütü içerisinde emir düzeyinde silahlı faaliyet yürüten ve yaşa dışı yollarla Türkiye´ye girdiği belirlenen terörist, yakalanarak gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri, Suriye´de DEAŞ içerisinde emir düzeyinde silahlı faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla Türkiye´ye giriş yapan örgüt mensubunun Mersin´e geldiğini ve kamu kurumlarına yönelik eylem arayışı içerisinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi´nde tespit ettiği adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, ismi açıklanmayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 1 cep telefonu, 2 hafıza kartı, 3 sim kartı ile çok sayı da dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN
2021-01-20 14:50:44
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