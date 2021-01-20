Öğrenim yardımının 200 liralık ocak ayı tutarları hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 20202021 eğitimöğretim dönemi için bin 400 liraya çıkarılan öğrenim yardımlarının ocak ayı tutarını hesaplara yatırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde eğitime ve öğrencilere destek olmayı sürdürüyor. Büyükşehir belediyesi, üniversite öğrencilerine destek verdiği öğrenim yardımlarının ocak ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. 6 bin 418 öğrencinin hesabına toplam 1 milyon 295 bin 200 lira yatırıldı.

Eğitime her zaman kaynak ayıracağını dile getiren Başkan Seçer, 20202021 eğitimöğretim dönemi içinde artış yapılmasını istemiş ve meclis kararıyla öğrenim yardımları bin 250 liradan bin 400 liraya çıkarılmıştı. Belirlenen toplam tutarın ise 7 taksitte ödenmesi öngörülmüştü. Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesi kasım ve aralık ayı için 400 liralık öğrenim yardımlarını hesaplara yatırarak üniversite öğrencilere destek olmuştu.

Eğitim yardımında kalan tutarlar da izleyen aylarda ödenecek.

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