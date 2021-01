Mersin Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne bağlı bin 760 sabit (KGYS), 4 termal ve 41 sabit ile 3 mobil PTS kameralarıyla suç işleyenlere göz açtırılmıyor. 2020 yılında kameralar sayesinde 2 bin 500 olayın çözülmesi sağlanırken, PTS ile de 760 araç yakalandı. Aynı dönemde 240 bine yakın ihbar alan Mersin Emniyeti, olayların yüzde 80'nine 1 ile 6 dakika arasında müdahale etti. İhbarların 23 bine yakını ise asılsız çıktı.

Mersin'de özellikle son 5 yılda kurulan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile suç işleyenlere göz açtırılmıyor. Sadece suç olduğunda değil öncesinde de birçok olay daha olmadan önlenirken, 2020 yılında da başarılı çalışmalara imza atıldı. Kentte kurulu bin 760 sabit KGYS, 4 termal ve 41 sabit ile 3 mobil PTS kameralarıyla tespit edilen suçlular yakalanmaktan kurtulamıyor. Suçluların korkulu rüyası haline gelen kameralarla kentin geneli 7 gün 24 saat izlenirken, ani gelişen olaylara da anında müdahale ediliyor.



"7 gün 24 saat boyunca güvenlik tedbirlerini almaktayız"

Yaptıkları çalışmaları İHA muhabirine anlatan Muhabere Elektronik Şube Müdür Vekili Komiser Bekir Cihat Sarıcan, şubelerinin 2005 yılında kurulduğunu söyledi. Şehirdeki tüm ihbarların kendilerine geldiğini belirten Sarıcan, “Kısmımıza ilişkin ihbarlar çağrı alıcılarımız tarafından değerlendirildikten sonra, konusunda görevli kanalcı arkadaşlarımıza konu aktarımı sağlanmakta ve sahadaki ekiplerle bu şekilde koordinasyon gerçekleşmektedir. Sahadaki ekiplerimize şüpheli şahısların veya müdahale edilebilecek olayların önemine göre bilgiler aktarılmakta, buna göre merkezimizden 724 kontrol sağlanmaktadır. Şu anda Mersin genelinde kamera sistemlerimiz mevcuttur. Toplamda 540 noktada bin 760 tane sabit ve hareketli kamerayla 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz olarak şehrimizde gerekli güvenlik tedbirlerini almaktayız. Tabi bu konuda günden güne gelişiyoruz. 2015 yılında Mersin’de 202 noktada 754 kameramız varken, bugün neredeyse yüzde 130’a yakın artışla çalışmalarımıza devam etmekteyiz” dedi.

Bugüne kadar meydana gelen olaylara ilişkin adli makamlara birçok görüntü desteği verdiklerini kaydeden Sarıcan, “2020 yılında 2 bin 500 olaya ait görüntüler adli makamlarla paylaşılarak, gerekli işlemlerin yapılması sağlanmıştır. Sayımız gün geçtikçe artmaktadır. Konusunda uzman personelimiz ihbar mekanizmasına bağlı kalmaksızın şehrimizin kritik ve insan yoğunluğunun olduğu bölgelerde önleyici izleme faaliyetleri de yaparak suç ve olguları belirlemektedir. Bunların yanında plaka tanıma sistemiyle de geçtiğimiz yıl içerisinde 760 aracın yakalaması yapılarak, gerekli işlemler yapılmıştır” ifadelerini kullandı.



"'Güvenlik okul' projemizle çocuklar daha güvenli"

Kameralarla Mersin’in yüzde yüze yakın noktalarına hakim olduklarının altını çizen Sarıcan, “Herhangi bir olay anında bir kameraya bağlı kalmaksızın, olayın devamı ve öncesini görebilecek birçok kameradan da gerek adli gerekse de önleyici işlem yapmamız mümkün. Yine 'Güvenli okul' projemiz de devam ediyor. Çocuklarımızın güvenliğinin üst düzeyde olması için şu an Mersin’de 12 okulumuzu 24 saat izleyerek, herhangi bir olumsuzluk olması durumunda anlık müdahale ediyoruz. Aynı zamanda ilimiz genelindeki şehir içi toplu taşıma araçlarının da tamamının kamera sistemi entegrasyonları tamamlanmış olup, 7 gün 24 saat gerekli önleyici izlemelerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bazen kameralar çalışmıyor dense de Mersin’de çalışmayan hiçbir kameramız yok” diye konuştu.



"Geçen yıl 240 bine yakın ihbar aldık"

2020 yılında yaklaşık 240 bin ihbar aldıklarını vurgulayan Sarıcan, “Bunlardan 23 bine yakınının asılsız olduğunu tespit ettik. Biz buradan öncelikli olarak yardım isteyen vatandaşımızın yardımına koşmakla mükellefiz. İnsanlarımız burayı gereksiz işgal etmezlerse, bizde gerçekten yardım isteyen birisine çok daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabiliriz. Vatandaşlarımıza duyarlı olmaları çağrısında bulunuyorum. Lütfen 112 hatlarımızı gereksiz yere meşgul edip, sahada gerçekten yardım isteyen birisine yardım gecikmesine sebep olmayalım. Diğer konularla ilgili de ekiplerimizin gerekli yönlendirmesini sağlamış bulunmaktayız. Ekiplerimizin olaylara gitme hızlarıyla ilgili düzenli olarak istatistik tutuyoruz. Genel olarak bakıldığında yüzde 40 olaylara varış süreleri 3 dakikanın altında, yine yüzde 40’lık dilimine 3 ile 6 dakika arasında intikal edildiğini görmekteyiz. Genel bağlamda olayların yüzde 80’nine 1 ile 6 dakika arasında müdahale sağlanmaktadır” şeklinde konuştu.



KADES ve HAYDİ'den gelen ihbarlara anında müdahale

KADES ve HAYDİ uygulamalarının ihbarlarının da kendilerine düştüğünün altını çizen Sarıcan, “Kadın Destek Uygulamasından (KADES) 2020 yılında 280 ihbar aldık. Tabi ihbarlarımızın içeriğine de baktığımızda, yüzde 75’ine ekiplerimizin 3 dakikanın altında müdahale ettiğini görüyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. O yüzden KADES’den gelen çağrılara öncelik vererek, ekiplerimizi hızlıca ihbar yapılan bölgelere gönderiyoruz. Tabi hayvanlar içinde Hayvan Durum İzleme Uygulaması (HAYDİ) var. Oradan da vatandaşlarımız hayvanlara yönelik yapılan işkence, kötü muamele gibi şikayetlerini hem görüntülü hem de ihbar şeklinde bildirebiliyor” dedi.



"Vatandaşlarımız kendilerini güvende hissedebilirler"

KGS sorumlusu polis memuru Kenan Kuş ise hem önleyici hem olay anını hem de olaydan sonraki görüntüleri takip ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

“Bir olay gerçekleştiğinde Mersin’deki tüm KGS geçiş noktaları incelenip, kişilere ulaşabiliyoruz. Biz sadece adli makamlara görüntü vermenin yanı sıra kendi içimizde de operasyonel görev yapan birimlerimizle de görüntüleri paylaşarak, olayların çözülmesine katkıda bulunuyoruz. Şehrimiz sürekli bir büyüme ve gelişme içindedir. Bizde aynı şekilde büyüyoruz ve gelişiyoruz. Kentte yeni açılan bir bulvar, yeni açılan bir kavşak olduğunda hemen projesini hazırlayıp, oraya bir KGS noktası kurup, o bölgedeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Şunu söyleyebiliriz. Mersin Emniyeti olarak kentteki tüm PTS sistemiyle araçların tamamı kontrolümüz altında. Vatandaşlarımız rahat olsun. Sabit PTS sistemlerinin yanında 3 adet mobil araçlarımızla 24 saat boyunca araçları kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımız kendilerini güvende hissedebilirler. Artık suçlular kaçamıyor. Biz çalışıyoruz, işimizin başındayız. Yapacağımız her projelerle de Mersin halkının güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz."



Kameralar sayesinde şüpheliler anında yakalandı

Öte yandan, 2 şüphelinin kameralar sayesinde tespit edilerek yakalanma anları kameralara yansıdı. Gelen ihbar üzerine hemen harekete geçen ekipler, kameralarla şüpheli şahsı belirledi. Önce yürüyen, ardından koşarak arabaya binen şüpheliyi ekiplere bildiren Muhabere Merkezi polisleri, kameralarla takip ettiklerin şüphelilerin bulunduğu otomobilinin durdurulmasını sağladı.

