Büyükşehir Belediyesi, Çamlıbel için Kentsel Tasarım Yarışması düzenliyor

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent kimliğinde önemli bir yeri bulunan Çamlıbel Mahallesi için Kentsel Tasarım Yarışması düzenliyor. Yarışma ile Çamlıbel’in kimliğine katkı sağlayacak, doğal ve kültürel çevreye uyumlu, özgün öneriler geliştiren projeler elde edilmesi amaçlanıyor. Yarışmada ilk üç projeye para örülü verilecek.

‘Kentimi Seviyorum’ sloganı ile duyuruya çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıbel Mahallesinde kentsel yenileme çalışmalarına başlayacak. Çamlıbel için Kentsel Tasarım Yarışması düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, yarışmanın duyurusunu sosyal medya hesaplarından da yaptı.

Yarışma için 25 Aralık 2020’de ilana çıkılırken, yarışmaya katılacak projelerin son teslim tarihi 26 Mart 2021 olarak belirlendi. Yarışmada birinci olacak projenin sahibine 75 bin, ikincisine 60 bin ve üçüncüsüne 45 bin lira ödül verilecek. Eş Değer Mansiyon birincisi, ikincisi ve üçüncüsü de 20’şer bin lira para ödülü alacak.



Çamlıbel yeniden canlanacak

Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması kapsamında alanın kendine özgü karakterinin korunarak geliştirilmesi, bölgedeki yaşam kalitesine katkı sağlanması ve Atatürk Caddesi ile Çamlıbel’in kentin kültür yaşamıyla bütünleşen bir kentsel odak ve yeniden çekim merkezi haline gelmesinin sağlanması amaçlanıyor. Kentin en önemli meydanı olan Cumhuriyet Meydanının, tören alanı olmasının yanı sıra kentliler tarafından sürekli ve etkin bir biçimde kullanılan bir kent meydanı olmasına katkı sunulması öngörülüyor.



Karaduvar için de Kentsel Yenileme Yarışması düzenlenecek

Büyükşehir Belediyesi, Karaduvar için de Kentsel Yenileme Yarışması düzenleyecek. 22 Şubat’ta ilana çıkılması öngörülen yarışmada, projelerin son teslim tarihinin ise 14 Haziran 2021 olması planlanıyor. Yarışmada birinci olacak projenin sahibine 75 bin lira, ikincisine 60 bin lira ve üçüncüsüne de 45 bin lira ödül verilecek. Eş Değer Mansiyon birincisi, ikincisi ve üçüncüsü de 20’şer bin lira para ödülü alacak.

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