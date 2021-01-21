Tarsus'ta esnafa 68 milyon TL kredi

Mersin’in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren Yeni Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Bektaş Aslan, geride kalan 2020 yılı içerisinde 982 üyeye toplam 68 milyon TL işletme ve esnaf destek kredisi kullandırdıklarını söyledi.

Aslan, yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2020 tarihi ile 82 milyon 500 bin TL olan plasman tutarının 31 Aralık 2020 tarihi ile 38 milyon 500 bin TL artışla 121 milyon TL’ye yükseldiğini vurguladı. Geride kalan 2020 yılı içerisinde 982 üyeye toplam 68 milyon TL işletme ve esnaf destek kredisi kullandırdıklarını vurgulayan Aslan, “Takip ve icra borcu bulunan 72 ortağımız, pandemi sebebiyle Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yapılandırma kapsamına alındı. Bu kapsamda 2 milyon 100 bin TL‘lik alacak karşılığında kooperatif olarak 646 bin TL’lik temerrüt faizinden feragat etmiş bulunmaktayız” dedi.

Kooperatifin kuruluş aşamasında 8 milyon olan plasmanının gelinen noktada 15 kat arttığına dikkati çeken Başkan Aslan, “Geçmişte de belirttiğimiz gibi kooperatifimizin kuruluşunda 8 milyon TL olan plasmanımız, 2020 yılı sonuna kadar on beş kat artarak 121 milyon TL’ye ulaşmıştır. Bölge birliği içerisinde ilk 10‘da olan kooperatifimiz, Türkiye genelindeki 1.100 kooperatif içerisinde 54. sırada bulunmakta ve en üst limitten kredi vermekte olup, birinci grupta hizmet vermektedir" diye konuştu.

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