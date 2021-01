Demir: "Emniyet teşkilatımızın her zaman yanındayız"

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi makamında ziyaret ederek, gençliğe ve spora verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Demir, Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan ile birlikte Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi makamında ziyaret ederek, 420 Aralık tarihleri arasında Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2020 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’na verdikleri desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Mersin'in gençliğine ve sporuna verdiği desteklerden dolayı Şahne'ye teşekkür eden Demir, "Ülkemizin huzur, güvenlik, asayiş ve düzenini sağlamakla görevli olan, Milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması, toplumsal asayişin muhafaza edilmesi için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan Emniyet Teşkilatımıza minnettarız. Özellikle geçtiğimiz yıl Aralık ayında ev sahipliği yaptığımız Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonasında bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizler de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Emniyet Teşkilatımızın her zaman yanındayız" dedi.

Mehmet Şahne ise Demir ve Yıldızbakan'ın nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman desteklerinin devam edeceğini belirtti.

