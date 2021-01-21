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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesinin desteği, toplu taşıma esnafına büyük moral oldu

İHA

Büyükşehir Belediyesinin desteği, toplu taşıma esnafına büyük moral oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, araç kullanım yaşının 10’dan 15’e çıkarılması, vize ücretlerinde de indirime gitmesi, pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan toplu taşıma esnafına moral oldu.
Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Sarı, yapılan düzenlemelerden memnun olduklarını vurgulayarak, “Bir çözüm içerisinde kıvranıp duruyorduk. Esnafımız büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş oldu” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde toplu taşıma esnafı için sevindirici kararlara imza atıldı. Toplu taşıma araçlarında kullanım yaşı 10’dan 15’e çıkarıldı. Öğrenci taşımacılığı yapan S plakalı araçların vize ücretlerinde yüzde 90, T, M, H, C ve personel taşımacılığı yapan S plakalı araçların ücretlerinde ise yüzde 55 indirime gidildi.

“6 bin 419 adet plaka sahibi destekten yararlanacak”
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında toplu taşıma esnafına sağlanan destekten 6 bin 419 adet plaka sahibi esnafın yararlanacağını belirterek, “Niye yüzde 55yüzde 90 farkı var? Öğrenci taşıyan servislerimiz bu süreçte en çok mağduriyet yaşayan toplu taşıma araçları oldu ve bizim de feragat ettiğimiz tutar 1 milyon lira civarında bu gelirden. Toplu taşıma araçlarının devir işlemlerinde hem faaliyet yaşlarında 1012 sınırı eşitlendi, 15 yaşa çıkarıldı hem devirler 15 yaşına kadar yapılabilecek hem de bir aracın faaliyetleri 15 yaşına kadar devam edecek. Geçtiğimiz meclis toplantısında da S plakalardan uygunluk belgesi almayı temmuz ayına kadar durdurmuştuk. Toplamda bin 564 araç öğrenci güzergah izin belgesi taşıyor. Yaklaşık olarak 1,5 milyon lira toplu taşıma esnafına katkı yapmış oluyoruz. Vize, uygunluk belgesi indirimi, bütün bunlar içerisinde 1,5 milyon lira gibi bir gelirden belediye feragat etmiş oluyor” demişti.

“Esnafımız büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş oldu”
Toplu taşıma esnafının yüzünü güldüren kararları değerlendiren Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sarı, “Son günlerde dünyada olduğu gibi Türkiye’mizde de pandemi hastalığı hepimizi kavurdu. Aylarca işe çıkamayan esnafımız oldu. Hele servis araçlarımız okulların kapanması ile birlikte çok büyük sıkıntılar içerisine girdi. Taksicilerimiz, minibüsçülerimiz aynı şekilde yasaklar bölümünde büyük sıkıntı yaşadı” diye konuştu.
Esnafın vergisini, SSK ve BAĞKUR’larını ödeyemez hale geldiğini, bu sıkıntılardan dolayı bir çözüm derdine düştüklerini söyleyen Sarı, şu ifadeleri kullandı:
“Bir çözüm içerisinde kıvranıp duruyorduk. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza durumumuzu anlatınca bizi makul karşıladı ve aynı zamanda Daire Başkanımız Ersan Bey ile beraber çağırdılar. Bir çözüm noktasında vize ücretlerimizin yarı yarıya indirilmesi esnafımıza bir hediye oldu. Can suyu derler ya, onun gibi bir şey oldu. Aynı zamanda taksicilerimizin ve minibüsçülerimizin araba yaşlarından dolayı sıkıntıları vardı. Pandemiden dolayı arabalarımızı değiştiremiyorduk, sıkıntılar vardı. Yeni model araçlar alamıyorduk ve 10 yaş bize yeterli gelmiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve Ulaşım Daire Başkanlığımız bizi makul karşıladılar. Geçen hafta konuyu meclise getirdiler. Hem araç kullanım yaşı 10’dan 15’e çıkarıldı hem de vize ücretlerimiz yarı yarıya indirildi. Kendilerine ve meclis üyelerimize esnafım adına sonsuz teşekkürler ediyorum. Esnafımız büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş oldu.”

“Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz”
25 yıldır servis şoförlüğü yapan Mehmet Yılmaz da “Sıkıntılarımız vardı, o sıkıntılarımız giderildi. Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve daire başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Servisler çalışmıyordu, öğrenci yoktu. 24 saat yatıyorduk. Bizler için çok büyük bir moral oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gün geliyordu siftahsız kapatıp eve gidiyordum”
Pandemiden dolayı çok sıkıntı yaşadıklarını kaydeden taksicilik yapan Gökhan Saruhan ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları söyledi:
“Son zamanlarda belediyemiz olsun, Şoförler Odamız olsun gerekli yardımları gerçekten yaptılar, sağ olsunlar. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, Ulaşım Daire Başkanlığımız, meclis üyelerimiz hepsine tek tek teşekkür ediyoruz, harçlarda yaptıkları indirimlerden dolayı. Taksilerimizi değiştirmek zorunda kaldığımızda yaş sınırlaması vardı. Yaş sınırlamasını uzattılar. Bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Çok da güzel oldu. Pandemiden dolayı çalışma süreleri düştü, iş potansiyeli azaldı. İşimiz yüzde 50’nin altına düşmüştü. Gün geliyordu siftahsız kapatıp eve gidiyordum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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