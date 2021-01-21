İhracatta artış rekortmeni AHKİB Gürkan Tekin, 2020 yılında Covid-19 pandemisinin neden olduğu fırsatları değerlendirip, yüzde 31,73 artış yakalayarak 372 milyon 576 bin dolar ihracata imza attıklarını belirtti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İhracatta artış rekortmeni AHKİB Gürkan Tekin, 2020 yılında Covid-19 pandemisinin neden olduğu fırsatları değerlendirip, yüzde 31,73 artış yakalayarak 372 milyon 576 bin dolar ihracata imza attıklarını belirtti

İHA

İhracatta artış rekortmeni AHKİB Gürkan Tekin, 2020 yılında Covid-19 pandemisinin neden olduğu fırsatları değerlendirip, yüzde 31,73 artış yakalayarak 372 milyon 576 bin dolar ihracata imza attıklarını belirtti

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, 2020 yılında Covid19 pandemisinin neden olduğu fırsatları değerlendirip, yüzde 31,73 artış yakalayarak 372 milyon 576 bin dolar ihracata imza attıklarını belirtti.
Küresel ticarette talep daralmalarına neden olan koronavirüs salgınının hüküm sürdüğü 2020’de Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının pandemi koşullarına hızla uyum sağlama kabiliyeti gösterdiğini vurgulayan Başkan Gürkan Tekin, AHKİB üyelerinin Covid19’a karşı koruyucu özelliklere sahip maske, önlük ve tulum gibi ürünlerin ihracatında başarı hikayeleri yazdığını vurguladı. Başkan Tekin, diğer yandan Çin ve Uzak Doğu’ya alternatif üretim merkezleri arayışına giren dünya moda devlerinin artan siparişlerinin de eklenmesi ile AKİB bölgesinde 2020 yılını artış rekortmeni birlik olarak tamamladıklarını söyledi.

En fazla ihracat Almanya, Hollanda ve İspanya’ya
AHKİB’in ihracat performansını ülkelere göre değerlendiren Başkan Tekin, “17 milyar 143 milyon dolarlık sektör ihracatından yüzde 3,6 oranında pay sahibi olan Birliğimizin ana pazarlarını Almanya, Hollanda ve İspanya oluşturdu. Bu üç ülke bölgemizin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında yüzde 59’luk pazar hacmini oluşturdu. En fazla ihracat yaptığımız ülkelerde yüzde 84 artış ve 83 milyon dolar değer ile Almanya birinci sırada yer aldı. Yıllık ihracatımızdan yüzde 21 pay alan Almanya’yı yüzde 613 artış ve 79,9 milyon dolar değer ile Hollanda ikinci sırada, 72,7 milyon dolar değer ile İspanya üçüncü sırada takip etti. 2020 yılında ihracat hacminde en yüksek artışları AzerbaycanNahçıvan, Hollanda ve Avusturya pazarlarında yakaladık. AzerbaycanNahçıvan’da yüzde bin 7 artış ve 7,9 milyon dolar değere, Hollanda’da yüzde 613 artış ve 79,9 milyon dolar değere, Avusturya’da yüzde 585 artış ve 9,5 milyon dolar değere ulaştık.” dedi.

"Tasarım, markalaşma ve yapay zeka uygulamalarına yoğunlaşacağız"
2021 yılında önemli fırsatlar yakalayan sektörün rekabet gücünü sürdürülebilir kılmak için tasarım, markalaşma ve üretimde yapay zekâ uygulamalarına yoğunlaşacaklarını kaydeden Tekin, “AHKİB olarak bizler, firmalarımızın moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırması ve ihracata dönük katma değeri yüksek ürünlerle küresel pazarlarda daha etkin olması için çalışmaktayız. Bölgemizde markalaşma sürecini tamamlamış, üretim kapasitesi yüksek, güçlü firmalarımızın yanında KOBİ ölçeğinde yüzlerce firmamız faaliyet gösteriyor. Küçük ve orta boy firmalarımızın da gelişip dünya pazarlarında hak ettikleri yeri almaları için güncel gelişmelerden hızlıca haberdar olmalarına ve devlet desteklerinden daha etkin yararlanmalarına kadar vermiş olduğumuz hizmetleri 2021 yılında da artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.

Bölge ihracatının yüzde 84’ü dört üründen oluştu
AHKİB’in ihracatını ürün gruplarına göre ele alan Başkan Tekin, yıllık dış satım hacminin yüzde 84’ünün dört kalemde kümelendiğini ifade edip şunları söyledi: “2020 yılında en fazla ihracat yaptığımız ürün grubu 114,2 milyon dolar değer ile bayan dış giyim oldu. 93,2 milyon dolar değer ile konfeksiyon ikinci, 68,9 milyon dolar değer ile diğer hazır eşya, çadır, çuval ve benzeri üçüncü, 65,6 milyon dolar değer ile bay dış giyim dördüncü sırada yer aldı. Ürün gruplarında en fazla artışları yüzde 865 bin artış ile konfeksiyonda yakaladık. Sektör ihracatında Adana ilimiz yüzde 44 artış ve 218,1 milyon dolar değer ile en fazla dış satım yapan illerde 6’ncı oldu.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Demir: "Emniyet teşkilatımızın her zaman yanındayız"
YEREL HABERLER Demir: "Emniyet teşkilatımızın her zaman yanındayız"
Tarsus'ta esnafa 68 milyon TL kredi
YEREL HABERLER Tarsus'ta esnafa 68 milyon TL kredi
Duş almaya giden kadın ölü bulundu
YEREL HABERLER Duş almaya giden kadın ölü bulundu
Büyükşehir Belediyesi, Çamlıbel için Kentsel Tasarım Yarışması düzenliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Çamlıbel için Kentsel Tasarım ...
Kameralar Mersin'de polisin gözü kulağı oldu Mersin Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne bağlı bin 760 sabit, 4 termal ve 41 sabit ile 3 mobil PTS kameralarıyla artık suçlular kaçamıyor 2020 yılında kameralar sayesinde 2 bin 500 olayın çözülmesi sağlanırken, PTS ile de 760 araç yakalandı 2020 yılında 240 bine yakın ihbar alan Mersin Emniyeti, olayların yüzde 80'nine 1 ile 6 dakika arasında müdahale etti İhbarların 23 bine yakınının asılsız olduğu tespit edildi
YEREL HABERLER Kameralar Mersin'de polisin gözü kulağı oldu Mersin ...
Katlı Kavşak Projesinde sıcak asfalt dökümüne başlandı
YEREL HABERLER Katlı Kavşak Projesinde sıcak asfalt dökümüne ...
Meteoroloji uyardı, üreticiler zirai don nöbeti tuttu
YEREL HABERLER Meteoroloji uyardı, üreticiler zirai don nöbeti tuttu
Başkan Tarhan, Beyaz Baston Haftasında görme engelli Ecrin’i konuk etti
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, Beyaz Baston Haftasında görme engelli ...
Kazada yaralanan asker, ambulans uçakla İzmir’e sevk edildi
YEREL HABERLER Kazada yaralanan asker, ambulans uçakla İzmir’e sevk ...
Tarsus Belediyesi, 40 kişilik ekiple temizlik seferberliği başlattı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, 40 kişilik ekiple temizlik ...
"Soğuk havada canları unutmayın" çağrısı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çalışması kapsamında sokak hayvanları ve yaban hayvanlar beslendi Dizi oyuncusu ve aynı zamanda hayvan hakları savunucusu Semih İğdügül: "Soğuk günler geçiriyoruz, yalvarıyorum canların aç olduğunu unutmayalım"
YEREL HABERLER "Soğuk havada canları unutmayın" çağrısı Doğa Koruma ...
Öğrenim yardımının 200 liralık ocak ayı tutarları hesaplara yatırıldı
YEREL HABERLER Öğrenim yardımının 200 liralık ocak ayı tutarları ...
Mersin´de DEAŞ'lı terörist yakalandı
YEREL HABERLER Mersin´de DEAŞ'lı terörist yakalandı
Akkuyu Nükleer A.Ş.’den patlama açıklaması
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş.’den patlama açıklaması
Mersin'de DEAŞ şüphelisi 1 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ şüphelisi 1 zanlı yakalandı
Akkuyu Nükleer Santrali inşaatındaki planlı patlamada hasar tespit çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer Santrali inşaatındaki planlı patlamada ...
Kontrollü patlatmada zarar gören yerlerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor (2)
YEREL HABERLER Kontrollü patlatmada zarar gören yerlerde hasar ...
Tarsus İdman Yurdu güç depoluyor
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu güç depoluyor
Akdeniz Belediyesinden yapılandırma çağrısı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden yapılandırma çağrısı
Mersin’de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı
YEREL HABERLER Mersin’de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı
Kontrollü patlatmada zarar gören yerlerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kontrollü patlatmada zarar gören yerlerde hasar ...
Sokak hayvanlarına mama desteği
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına mama desteği
2. Ata’yı Anma Tenis Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER 2. Ata’yı Anma Tenis Turnuvası sona erdi
Makine İkmal tamir edip yeniliyor, Akdeniz Belediyesi tasarruf ediyor Akdeniz Belediye Başkanı Gültak: “Üretiyoruz, yeniliyoruz, kazanıyoruz”
YEREL HABERLER Makine İkmal tamir edip yeniliyor, Akdeniz Belediyesi ...