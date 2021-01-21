Akdeniz’de yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor

– Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde asfalt yama, kaldırım ve bordür yenileme, engelli rampaları, hız kesici kasis montajı ile ihtiyaç duyulan diğer çalışmalara devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, programa alınan çeşitli proje ve çalışmaların yanı sıra, ilçe sakini vatandaşlar ile resmi kurumların talep ettiği kimi hizmetleri de yerine getiriyor. İş makineleri desteğiyle Barış, Bağlarbaşı, Camili, Gündoğdu, Hal, Kültür, Şevket Sümer ve Turgut Reis mahallelerine giden fen işleri ekipleri, çeşitli kurumların altyapı çalışmaları sonucu zarar gören yol ve sokaklarda asfalt yama, kaldırım ve bordür yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Hal Mahallesinde bazı sokaklarda oluşan çukurlara baypas ile müdahale eden ekipler, vatandaşların talepleri üzerine de bazı mahallelerde kaldırım kenarlarına engelli rampası kurdu. Mersin Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası ile İl Jandarma Komutanlığı binalarının bulunduğu sokaklarda asfalt yama çalışması yapan birim ekipleri, aşırı yağışlar nedeniyle Camili Mahallesinin bazı yol ve sokaklarında oluşan çukurlara da asfalt kırığı ile müdahale etti. Barış Mahallesi 4511 numaralı sokağa, vatandaşların talebi üzerine hız kesici kasis montajını tamamlayan fen işleri kaynak atölyesi ekibi, Hal Mahallesi 6078 Sokak üzerinde yaşayan bir vatandaşın isteği üzerine de evinin bulunduğu kaldırımın kenarına engelli rampası kurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.