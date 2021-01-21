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Anamur Kaymakamlığında görev değişimi oldu İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük Anamur Kaymakamı oldu

İHA

Anamur Kaymakamlığında görev değişimi oldu İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük Anamur Kaymakamı oldu

Mersin'in Anamur ilçe Kaymakamı Nuri Başaran, Mersin Valiliği Hukuk Müşavirliği görevini atandı. Anamur Kaymakamlığına ise İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük getirildi.
Mersin’in Anamur Kaymakamlığı’nda görev değişimi oldu. Anamur’da yaklaşık 6 aydır görev yapan Kaymakam Nuri Başaran, Mersin Valiliği Hukuk Müşavirliğine, İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük ise Anamur Kaymakamlığı’na atandı.

Memük'ü özgeçmişi
Aydın Memük, 18 Eylül 1969 yılında Amasya’da doğdu. Amasya ili Taşova İlçesi Özbaraklı beldesi nüfusuna kayıtlıdır. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladıktan sonra 1987 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü 1991 yılında bitirdi. 20 Temmuz 1992 ile 16 Kasım 1992 yılları arasında Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcısı olarak 5 ay çalıştıktan sonra 17 Kasım 1992 yılında Sinop Kaymakam adayı olarak İçişleri Bakanlığına geçiş yaptı. 8 ay İngiltere'nin Southampton ve Bournemouth şehirlerinde yurt dışı stajı yaptı. 19941995 yılları arasında Afyon Başmakçı ve Evciler İlçeleri Kaymakam vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra asaleten kaymakam oldu. 19961998 yılları arasında Tokat Yeşilyurt, 19982000 yılları arasında ArtvinYusufeli Kaymakamlıkları yaptı. 20002003 yılları arasında Tunceli Vali Yardımcılığı, 20032006 yılları arasında TrabzonYomra Kaymakamlığı ve 20062007 yılları arasında MersinAydıncık Kaymakamlığı, 20072011 yılları arası ZonguldakAlaplı Kaymakamlığı ve 20112016 yılları itibaren İlimiz Torbalı Kaymakamlığı yaptı. Evli, iki oğlu vardır. İngilizce ve ileri derecede bilgisayar bilmektedir. İnsan Hakları, Kolluk Denetiminin ve Gözetim Kapasitesinin Arttırılması, Topyekün Sivil Savunma Hizmetleri, Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, İmar Mevzuatı, Bilgisayar İşletimi, Afet Yönetimi, İngilizce Dil Kursu sertifikaları vardır. 2007 yılı Kasım ayında 1. Sınıf mülki İdare Amiri olan Aydın Memük, 30 Kasım 2016 tarih ve 2016/861 sayılı Müşterek Kararname ile 20 Aralık 2016 tarihinden itibaren İzmir Vali Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.

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