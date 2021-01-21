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Lojistik sektörü ‘Şoför Okulu’ kurulması istiyor MTSO 19 No’lu Yurtiçi Yük ve Eşya Taşımacılığı Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, az sayıdaki eski tecrübeli personel ile çalışmak durumunda kalıp bu kişilerin yerine yeni yetişen kalifiye personel bulunamamasından şikayetçi

İHA

Lojistik sektörü ‘Şoför Okulu’ kurulması istiyor MTSO 19 No’lu Yurtiçi Yük ve Eşya Taşımacılığı Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, az sayıdaki eski tecrübeli personel ile çalışmak durumunda kalıp bu kişilerin yerine yeni yetişen kalifiye personel bulunamamasından şikayetçi

MTSO 19 No’lu Yurtiçi Yük ve Eşya Taşımacılığı Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, az sayıdaki eski tecrübeli personel ile çalışmak durumunda kalıp bu kişilerin yerine yeni yetişen kalifiye personel bulunamamasından şikayetçi. Özellikle şoför bulma noktasında ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydeden meclis üyeleri, sorunun çözümü için ‘şoför okulu’ kurulmasını önerdi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 19 No’lu Yurtiçi Yük ve Eşya Taşımacılığı Meslek Komitesi Meclis Katip Üyesi Orhan Kemal Yüksel ve Meclis Üyesi Ufuk Maya, sektöre ilişkin değerlendirmeler yaparak sektör temsilcilerinin taleplerini dile getirdi. Mersin ekonomisinde lojistiğin önemli yere sahip olduğunu vurgulayan meclis üyeleri, bu sektörün daha da geliştirilip altyapısının güçlendirilebilmesi adına yapılabilecekleri anlattı. Özellikle kalifiye eleman sorunu yaşandığını ve bunun önümüzdeki süreçte daha fazla hissedileceğini vurgulayan Yüksel ve Maya, aynı zamanda kentte Organize Lojistik Bölgesi kurularak sektördeki dağınık halde çalışmaların bir araya toparlanması talebinde bulundu.

“Belgesiz ve yetkisiz iş yapılamamalı”
Meclis Katip Üyesi Orhan Kemal Yüksel, belgesiz verilen taşımacılık hizmetlerinde fatura kesilebilmesinden şikayetçi oldu. Lojistik sektöründe çok yüksek maliyetler ödenerek taşıma belgelerinin alındığını kaydeden Yüksel, “İşini hakkıyla yapmak isteyen birçok arkadaşımız bankadan kredi çekip belge alıyor. Ama yetersiz denetimler nedeniyle belgesiz çalışan firmalarla rekabet zorlaşıyor ve kredi çeken arkadaşlar iş de yapamadığı için borçlarını ödeyemiyor. Sektörün en büyük sorunlarından biri de bu; belgesiz ve yetkisiz iş yapılması” dedi.

“Kriterlere uygun şoför işsiz kalmaz”
Bir diğer sorunun şoför bulunması konusunda yaşandığını anlatan Yüksel, artık yollarda sıkı şoför denetimleri yapıldığını ve mevcut durumda sektörde tüm belgelere sahip kalifiye şoförün çok kalmadığını söyledi. Sağlıkları elverdiği sürece 65 yaş üstü şoförleri çalıştırmak durumunda kaldıklarını dile getiren Yüksel, SRC belgesi tamam olan, psikolojik sorunları bulunmadığını belgeleyen kalifiye genç şoförler bulunmadığını bildirdi. Bu sorunun çözümü için ‘şoför okulu’ kurulmasını öneren Yüksel, konuyla ilgili Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ile görüştüklerini, böyle bir okulun kurulmasına destek olmaları halinde okulu bitiren, kriterlere uygun hiçbir şoförün işsiz kalmayacağını bildirdiklerini söyledi. Ancak pandeminin başlamasıyla çalışmaların yarım kaldığını kaydeden Yüksel, “Önümüzdeki süreçte havalimanının da tamamlanmasıyla birlikte bölgede şoför ihtiyacı daha da artacak. Bugünden çözüm üretilmeli, kentin lojistik altyapısı güçlendirilmeli” diye konuştu.

“Pandemi sürecinde dahi sektör hız kesmedi”
Meclis Üyesi Ufuk Maya da sektör temsilcilerinin taleplerini dile getirdi. Meclis üyeleri olarak sektör temsilcilerini ziyaret ettiklerini belirten Maya, en büyük talebin kalifiye personel ve yetkin şoför sorununun çözümü olduğunu söyledi. Lojistik sektörünün Mersin’de hızla büyüdüğünü, hem işlem hacmi hem de müşteri çeşitliliği açısından ciddi boyutlarda geliştiğini, pandemi sürecinde dahi hız kesmediklerini ifade eden Maya, şöyle konuştu:
“Bu hızlı büyümeyi sürdürebilecek yetişmiş personel ve yetkin şoför bulma noktasında sorunlar var. Ağır vasıta şoförü de operatör de forklift kullanıcısı da reach stacker (konteyner istifleme makinesi) operatörü de bulmakta zorlanıyoruz. Alanında yetkin personel büyük ihtiyaç.”
Özellikle son dönemlerde araçların çok ciddi donanıma sahip olduğunu, çok büyük yatırımlarla temin edilebildiğini hatırlatan Maya, bu araçları deneyimli, aklı selim insanlara teslim etmek istediklerini vurguladı.

“Altyapı olmadan lojistik enstrümanları bir arada çalışamaz”
Pandemi sürecinin 2021 yılı sonunda tamamlanacağına inandığını, ardından sektörlerin daha da hareketleneceğini göz önünde bulundurarak bugünden gerekli çalışmaları yapmak gerektiğini kaydeden Maya, “Mersin, lojistik altyapısı yüksek bir şehir. Ancak mevcut durumda dağınık alanlarda depolama ve lojistik faaliyetler yapılıyor. Yarın havalimanı da tamamlanıp kargo terminali kurulduğunda çok daha fazla depolama ve lojistik operasyonları destekleyecek enstrümanlara, gümrüğe, yakın sahalara ihtiyaç duyulacak. Bugünden Organize Lojistik Bölgesi oluşturarak dağınık durumda faaliyet gösteren sektörü bir araya toplamalıyız. Lojistik, altyapı isteyen bir sektör. Altyapı olmadan lojistik enstrümanları bir arada çalışamaz. Keşke Karaduvar tamamen limana dahil edilse; dış ticaret kenti Mersin’in bu sektördeki gücü daha da artırılabilse” ifadelerini kullandı.
Akdeniz Bölgesine yapılması planlanan yeni konteyner limanına da değinen Maya, böyle bir yatırımın ancak lojistik altyapısı bulunan bir kente yapılabileceğini, dünya ile entegre bir liman bulunan bölgenin tercih edilmesinin doğru olacağını, bu nedenle Mersin’den başka bir alternatif bulunmadığını vurgulayarak, planlamalarda şehirlerin güçlü yanlarının mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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