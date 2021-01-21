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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolkar Dağlarının konargöçer Yörüklerinin yaşamı belgesel oldu

İHA

Bolkar Dağlarının konargöçer Yörüklerinin yaşamı belgesel oldu

– Mersin’in Bolkar Dağlarında, nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan küçük akbabalar, nadir görülen vaşaklar, sarp ve yüksek kayalıklarda yaşayan dağ keçileri ile aynı yaşam alanını paylaşan konargöçer Yörüklerin yaşamı belgesel oldu.
Doğa Derneği ve Kızılkaya Yenidünya Derneği ortaklığında gerçekleşen GEF Küçük Destek Programının (SGP) desteklediği ‘Bolkar Dağları Göçer Yörüklere Emanet Projesi’ kapsamında Mersin’in Bolkar Dağlarındaki göçer Yörükler ile görüşmeler yapılarak, doğanın koşulları ve konargöçer yaşamın bağlantıları kayıt altına alınıyor. Bu görüşmeler daha sonra ‘Doğa Belgeseli’ haline getiriliyor.
Bolkar Dağlarındaki göçer aileler her yıl havaların ısınmasıyla Torosların eteklerine doğru göç ediyor. Bu göç, geleneksel yöntemlerle bazen haftalarca konargöçer olarak devam ediyor. Nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan küçük akbabalar, nadir görülen vaşaklar, sarp ve yüksek kayalıklarda yaşayan dağ keçileri gibi canlılar Bolkar Dağlarının göçerleri ile aynı yaşam alanını paylaşıyor. Bu sayede, göçerler bölgede yaşayan canlıların karşı karşıya olduğu sorunlara doğrudan tanık oluyor.

Yörüklerin yaşamı kayıt altına alınıyor
Doğa Derneği Mersin Bölge Sorumlusu Turan Çetin, Bolkar Dağlarının göçer Yörüklerini dağ eteklerindeki yurtlarında ziyaret ederek, Yörüklerin akbabaları, kartalları, vaşakları, dağ keçilerini çok iyi tanıdığını yaptığı anket çalışmalarıyla ortaya koydu. Doğanın döngülerine zarar vermeden yaşamaya devam eden göçer Yörükler, bölgede yaşayan kurtların sürülerine saldırmasından olumsuz etkileniyor. Fakat göçer Yörükler doğanın döngüsünü ve dilini bildikleri için onlara karşı düşmanlık beslemiyor, zehirli etlerle kurtları öldürmeye çalışmıyor. Göçer Yörükler, akbabaların yaşam döngülerini de çok iyi bilmeleri sayesinde dağda kaybolan ve ölen hayvanların yerlerini akbabaların güzergahını takip ederek bulabiliyor. Bu saha çalışmalarının bazı bölümleri de kayıt altına alınıyor.
Binlerce yıldır konargöçer yaşamlarını sürdüren Yörükler doğanın dilini ve döngüsü yaşayarak biliyor ve bölge doğasının korunmasını sağlıyor.

Doğa koruma ağı oluşturulması hedefleniyor
Doğa Derneğinden yapılan açıklamada, ‘Bolkar Dağları Göçer Yörüklere Emanet Projesi’ kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtilerek, “Mersin’in Bolkar Dağlarındaki konargöçer çobanlar ile çalışmalar yapılarak en uygun iletişim yöntemleri ile farkındalık sağlayıp, çobanların doğa bilinci ve koruma inisiyatifi almalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Bulundukları vadilerdeki, yaylaklardaki yaban hayatı hakkında düzenli bilgileri bizlerle ve kendi aralarında paylaşacakları çobanlardan oluşan doğa koruma ağı hedeflemektedir. Bu kapsamda Bolkar Dağlarında bulunan konargöçerlerle yaz ve kış yurtlarında görüşmeler yapılmış, farklı alanlarda olan konargöçer ile sürdürülebilir doğa koruma konusunda iletişim ağı sağlanmaya başlanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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