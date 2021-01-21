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Kıbrıs’taki deprem Mersin’de de hissedildi

İHA

Kıbrıs’taki deprem Mersin’de de hissedildi

– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Mersin’de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 17.27’de Gazimağusa'da deprem meydana geldi. 55 kilometre derinlikte meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Mersin’de de hafif şekilde hissedildi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar cadde ve sokaklara çıkarken, kentte herhangi bir panik ve olumsuzluk yaşanmadı.

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