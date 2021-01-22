Mersin'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Mersin'de düzenlenen operasyonda silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi maksadıyla yapılan çalışmalar neticesinde, Mersin'de ikamet eden 2 kişinin Suriye'de silahlı gruplar ile bağlantılı olduğu, örgüt üyelerinin sınırı illegal olarak geçişlerini organize ettiği ve Türkiye'ye giriş yapan örgüt üyelerini Avrupa ülkelerine göndermek için çalışma yürüttükleri tespit edildi. Bunun üzerine şahısları yakalamak için eş zamanlı olarak 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada 5 dijital materyal ve suç geliri olduğu değerlendirilen 9 bin 900 dolar ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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