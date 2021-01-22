Kadın üreticiler Yoğurt Pazarında buluştu El işinin yanı sıra yöresel tatların da sergilendiği stantlarda Mersinliler daha sağlıklı ve ekonomik ürünlere ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde üçüncü kez Yoğurt Pazarında bir araya gelen kadın kooperatiflerinin ortağı kadınlar, kurulan stantlarda ürünlerini halka sunuyor, ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Mersinden Kadın Kooperatifi, Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi, Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Hayat Ağacı Kadın Kooperatifi, Toprak Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Tarsus Kadın Kadın Kooperatifi ile Mut Taşhan çatısı altında üretim yapan kadınlar, bir araya gelerek Yoğurt Pazarındaki stantlarda ürünlerini sergiledi. Kooperatiflere ortak kadın üreticilerin dışında Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir’den de kadın üreticiler alanda yerini aldı. El işinin yanı sıra yöresel tatların da sergilendiği stantlarda Mersinliler daha sağlıklı ve ekonomik ürünlere ulaştı.

Mersinden Kadın Kooperatifi kurucu ortaklarından Eylem Bozdoğan, üçüncü buluşmalarında da stantlara ilginin yoğun olduğunu ve etkinliğin devam etmesi yönünde çok sayıda talep geldiğini belirterek, “Bizim amacımız üretici kadınların birbirlerini tanıması, Mersin halkının da bu üretici kadınları tanıması. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Buluşmaların devam etmesi yönünde hem üretici kadınlarımızdan hem de diğer kadınlarımızdan çok fazla talep geldi. O yüzden devam ediyoruz. İnsanlar sürekliliğinin olmasını istiyor. Ziyaretçilerimiz de Mut’un, Silifke’nin ürünlerine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Hem tüketici hem üretici hem kadınlar bir aradayız, devamını yapacağız” dedi.



“Neler yapabileceğimizin fark ettik”

Emekli memur Dursun Yalçın Güngör de kadın üretici kooperatifleri buluşma noktasında stant açan kadınlardan biri. 3 yıldır emekli olduğunu ifade eden Güngör, evde oturmak istemediğini kaydederek, "Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, özellikle Meral Seçer’in kadın kooperatifini kurması, Şerife Hanımın bunları organize etmesi biz kadınları hayata kattı. Neler yapabileceğimizi fark ettik. Onların sayesinde yaptığımız, yetiştirdiğimiz ürünleri satmaya başladık. Bu da bizler için bir ek gelir oldu” diye konuştu.

Çocukları okuduğu için emekli olurken korktuğunu ancak Büyükşehir Belediyesi ve kadın kooperatiflerinin ortak çalışması ile elde ettiği gelir sayesinde pişmanlık duymadığını sözlerine ekleyen Güngör, “İyi ki emekli olmuşum ve iyi ki böyle bir sürecin içerisinde yer almışım. Meral Seçer’e tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Kendisi de üretimin içinde yer alıyor. Biz evde oturan kadınları üretime kattılar. Daha da bir güçlendik, çok güzel oldu. ‘Her şey çok güzel olacak’ denildi, gerçekten samimiymiş. Alışveriş yapanların tepkisi de çok güzel. Az önce bir bey geldi, böyle bir organizasyon için çok teşekkür ettiğini söyledi. Sürece katılmak isteyen hiçbir kadını reddetmiyorlar. Yeter ki kadınlar üretsin, kendilerini ifade edebilsin. Bu anlamda çok iyi oldu, ben çok memnunum" şeklinde konuştu.



“Böyle stantlarla desteklendiğimiz sürece kadının gücünü göstereceğiz”

Seramik ürünler üreten ve dükkân açamadığı için ekonomik kazanç sağlama konusunda pek şansının olmadığını düşünen Esengül Kaşıkara da Büyükşehir sayesinde emeğini kazanca dönüştürdü. Kaşıkara, Büyükşehir’in kadınlara desteği ile umutlarının yeniden yeşerdiğini ifade ederek, “Böyle stantlarla desteklendiğimiz sürece ayakta duracağız, başaracağız, kadının gücünü göstereceğiz. Birlik olacağız. Çok güzel sonuçlar alıyorum. Buraya geldiğimde boş dönmüyorum. Bunun için de bu etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Daha önceden böyle stantlar kurulmuyordu, bizler desteklenmiyorduk, bir yerlere çıkamıyorduk. Ürünlerimizi satacak ya da gösterecek yerler yoktu ama artık var. Böyle desteklenirsek inşallah biz de ayakta duracağız. Daha başarılı olacağız, emeğimizin karşılığını alacağız” ifadelerine kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.