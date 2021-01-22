Mersin´de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında kentte bulunan yabancı uyruklu 2 kişinin Suriye´deki silahlı gruplarla bağlantılı olduğu, DEAŞ örgüt üyelerinin yasa dışı yollarla sınır geçişlerini organize ederek, Avrupa ülkelerine gönderildikleri tespit edildi.
Ekiplerin eş zamanlı yaptığı baskınlarla DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 dijital materyal ve suç geliri olduğu değerlendirilen 9 bin 900 ABD doları ele geçirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı´na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2021-01-22 12:00:40
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