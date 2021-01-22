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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gültak’tan evi yanan aileye destek

İHA

Başkan Gültak’tan evi yanan aileye destek

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Evci Mahallesinde internet modeminden kaynaklanan yangın sonucu evleri ve eşyaları zarar gören aileyi ziyaret etti. Başkan Gültak, evin bakım onarım çalışmaları için ilgili birimlere talimat verirken, kullanılamaz hale gelen eşyalarla ilgili destek sözü de verdi.
Mersin’in merkez Akdeniz ilçe sınırları içinde bulunan Evci Mahallesinin Dağılgan mevkiindeki bir evde, internet modeminden çıkan yangın, kısa süre içinde evin belli bir kısmını etkisi altına almıştı. Yangında can kaybı yaşanmazken, Bakkaylı ailesine ait ev büyük ölçüde zarar görmüştü.
Olayın ardından ‘geçmiş olsun’ ziyaretine giden Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, yangın mağduru Bakkaylı ailesine destek vermek ve yaralarına merhem olmak için hemen harekete geçti. Başkan Gültak; evin kapı, pencere, çatı, boya gibi onarımlarının yapılması için ilgili belediye birimlerine anında talimat verdi.
Aileye; mobilya, beyaz eşya yardımında bulunmaları için bazı iş insanlarıyla da telefonla görüşen Başkan Gültak, “Yangında can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Allah, insanlarımızı beterinden korusun. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen çeşitli ev eşyaları da mevcut. Bu eşyalarının yenilenmesi için de personel arkadaşlarımız ailemiz ile hemen bugün görüşecek. Bu soğuk kış günlerinde hiçbir vatandaşımızın zor durumda kalmasını, mağdur olmasını asla istemeyiz. Biz iyi gününde de kötü gününde de insanlarımızın yanında olmaya her daim devam edeceğiz. Elimizden gelen bütün imkanları seferber ederek, ailemize her türlü yardım elini uzatacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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