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MEÜSEM’in başarılı faaliyetleri YÖK’ün Yüksek Öğretim Dergisinde

İHA

MEÜSEM’in başarılı faaliyetleri YÖK’ün Yüksek Öğretim Dergisinde

– Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin, korona virüs (Covid19) pandemisi süresince uzaktan eğitim yoluyla yürüttüğü eğitim faaliyetleri, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan Yüksek Öğretim Dergisinin son sayısında yayınlandı.
Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, Yüksek Öğretim Dergisinin Ocak 2021 tarihinde yayınlanan 19. sayısında “Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEÜSEM) Uzaktan Eğitim Yöntemiyle Türkiye’ye ulaşıyor” başlığıyla yayınlanan haberde MEÜSEM’in başarıyla yürüttüğü eğitim çalışmalarının altı çizildi. MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’nın da büyük önem verdiği yaşam boyu öğrenme konusunda etkinliklerini pandemi döneminde de aralıksız sürdüren MEÜSEM çalışmaları dergide çeşitli açılardan ele alındı.
MEÜSEM’in, Merkez Müdürü Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade yönetiminde Covid19 süresince yürüttüğü faaliyetlere değinilen haberde, “Üniversiteler eğitimöğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da her vatandaşın katılımına yönelik eğitimlerle yaşam boyu gereksinim duyulan becerileri onlara kazandırmak için gayret etmeyi önemli bir görev sayıyor. Üniversite ile kent arasında bağ kuran Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi de Covid19 pandemisi nedeniyle Mersin Üniversitesinin deneyimli akademik kadrosunun bilgi birikimini vatandaşlarımıza artık uzaktan eğitim yoluyla aktarıyor” ifadelerine yer verildi.
Yüksek Öğretim Dergisi, MEÜSEM’in “bir kentin kalkınmasının ülkenin kalkınması” anlayışından hareketle kentine değer katmayı hedeflediğini vurgularken, dünya çapında yapılan projelere de değindi ve merkezin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye’de British Council tarafından yürütülen “Yüksek ve İleri Öğretim Fırsatları ve Perspektifleri” (HOPES) adlı projesi örnek olarak gösterildi.
Haberde özellikle Covid19 pandemisi sürecinde de MEÜSEM’in uzaktan eğitim yöntemiyle Mersin Üniversitesinin deneyimini ülke geneline yayarak, farklı illerden çok sayıda katılımcının çeşitli konularda eğitim almalarını ve bu eğitimlerini belgelendirmelerini sağladığı belirtildi. Bu dönemde elektrik mühendislerine ve adaylarına yönelik 56 saatlik sertifikalı “Elektrik Makineleri Kursu”, hastanelerin ihtiyaçları doğrultusunda “Hasta İşlemleri ve Kabul Elemanı Sertifikasyon Programı, Tıbbi Sekreterlik”, mühendislere ve mühendis adaylarına yönelik "Güç Sistemleri Analizi Kursu” gibi eğitimlerin verildiği bilgisi de paylaşıldı.
MEÜSEM Müdürü ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Kadızade, YÖK’ün Yüksek Öğretim Dergisi aracılığıyla MEÜ’ye ve merkez faaliyetlerine dikkat çekmesinin kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, “Pandemi döneminde aktif bir biçimde etkinliklerimizi sürdürdük. Bu etkinliklerin ülkemiz çapında ses getirdiğini görmek bizleri memnun ediyor. Bizlere her türlü imkanı sunan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’ya ve bilgi birikimlerini bizlerle ve katılımcılarımızla paylaşan üniversitemiz öğretim elemanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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