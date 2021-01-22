Büyükeceli’de hasar onarım çalışmaları tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasına giden bağlantı yolunun yapımı sırasındaki planlı patlatma nedeniyle Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde bazı ev ve seralarda oluşan hasarların onarımlarının tamamlandığı bildirildi.

Bölgede hasar tespitinin yapılmasının ardından onarım ekiplerinin 24 saat süren hızlı bir çalışma ile cam montajlarını ve gerekli onarım çalışmalarını yaptığı kaydedildi.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da Büyükeceli Mahallesi'nde oluşan hasarın kısa sürede giderildiğini söyleyerek, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasına giden bağlantı yolunun yapımında 19 Ocak günü gerçekleşen planlı patlatmadan oluşan ses dalgası etkisi nedeniyle Büyükeceli Mahallemizde bazı evlerde ve seralarda hasar oluştu. Olayın ardından Gülnar Kaymakamımız Yunus Emre Bayraklı ve Cumhuriyet Başsavcımız Tugay Çatlı, Büyükeceli Muhtarımız Serdar Sarı ve diğer yetkililerle birlikte hasarın oluştuğu bölgeyi ziyaret ettik ve vatandaşlarımızın yanında olduk. Evlerin bazılarında camların kırıldığını, bazı pencere ve kapılarda hasar oluştuğunu gördük. Kaymakamımızın talimatlarıyla Hasar Tespit Komisyonunun kurulmasından sonra gece saatlerinde vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi, kalacak yer ve yemek dağıtımı işleri hızla organize edildi. Bölgede hasarların giderilmesi için çalışmalar kısa sürede tamamlandı. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için hızla çalışan ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Sorumlular bundan sonra böyle olayların tekrarlanmaması için gereğini yerine getirecektir. Büyükeceli’deki tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. ekiplerinin de bölgede yürütülen hasar tespit ve onarım çalışmalarını yakından takip ettiği, bölgedeki kamu yetkilileri ve vatandaşlarla koordineli şekilde çalışmalara destek verdiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.