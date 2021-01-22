İsmet Paşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesini Tarsus Belediyesi yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İsmet Paşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesini Tarsus Belediyesi yapacak

İHA

İsmet Paşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesini Tarsus Belediyesi yapacak

Tarsus Belediyesi, 10 yıldır sürüncemede bırakılan sorunu çözmek için ilk adımı attı ve İsmet Paşa Mahallesinde kentsel dönüşüm projesini tamamen kendi olanaklarıyla yapmak üzere üstlendi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kentsel dönüşüm projesinin tüm aşamalarında belediyenin rol alacağını belirterek, “Projemizin müteahhidi Tarsus Belediyesidir. Projenin ortağı ise İsmet Paşa Mahallesi sakinleridir” dedi.
Tarsus Belediyesi, İsmet Paşa Mahallesi sakinlerinin gündemini 10 yıldır meşgul eden, mahalle sakinleri arasında endişelere ve mağduriyetlere yol açan kentsel dönüşüm projesini tamamen kendi olanaklarıyla yapmak için harekete geçti. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Bozdoğan, kentsel dönüşüm projesi hedefleri hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi.
Başkan Bozdoğan, İsmet Paşa Mahallesinin 2011 yılından bu yana kentsel dönüşüm beklediğini hatırlatarak, “Bu kentin 35 müteahhide peşkeş çekilmesine asla müsaade etmedim. Bu imkanlar vatandaşlarım arasında eşit bölüştürülecek. Önceki yönetimler tarafından defalarca söz verilmesine rağmen sizlerin umutları her seferinde boşa çıktı. 35 müteahhide para kazandırmak için yapılan işleri 2011'den beri gördünüz, yaşadınız. İsmet Paşa Mahallesi 5 ada, 13 parsel durumundaydı. Müteahhitlere verilmek üzere önceki dönemde tek ada tek parsele dönüştürüldü ve mağduriyet başladı. Tek ada tek parsele dönüştürülmesi, sadece bir müteahhidin kazanması için yapıldı. Bu durum ‘vatandaşın sırtından nasıl rant sağlarız’ çabasıydı. Tarsus'un en güzel mahallesi, şehrin kalbi olan İsmet Paşa sakinleri mağdur edildi. Bu süreçte vatandaşlarımız, yani sizler mahallenizden, baba ocağınızdan kopmak zorunda kaldınız. Ekibimizle yaptığımız araştırmalarda mahallede yaşayanların yüzde 80'i, doğduğu mahallesini terk etmiş durumda. Bu durum beni içten yaralayan bir durumdur” diye konuştu.
Devletin verdiği sözleri tuttuğu sürece ayakta kalabileceğine işaret eden Bozdoğan, “Seçimden önce sizlere bir söz vermiştim. İsmet Paşa Mahallesini Tarsus'un en gözde mahallesi haline getireceğimi söylemiştim. Şimdi verdiğim sözün tutmaya geldim. Şeffaf bir anlayışla karşınızdayım. Belediye değil, halk kazanacak. Hiçbir vatandaşımı mağdur etmeden, sadece belediyenin sorumluluğunda kentin dokusuna uygun bir projeyi bu dönem bitmeden hayata geçireceğim. Projemizin müteahhidi Tarsus Belediyesidir. Projenin ortağı ise İsmet Paşa Mahallesi sakinleridir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükeceli’de hasar onarım çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Büyükeceli’de hasar onarım çalışmaları tamamlandı
Bozyazı’daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bozyazı’daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü ...
Kendi düştü, kamyoneti devam etti Mersin’de meydana gelen 5 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi Kazalardan birinde otomobilinin çarpmasıyla bir sürücü kamyonetinden düşerken, aracı bir süre gittikten sonra kaldırıma çarparak duruyor
YEREL HABERLER Kendi düştü, kamyoneti devam etti Mersin’de meydana ...
MEÜSEM’in başarılı faaliyetleri YÖK’ün Yüksek Öğretim Dergisinde
YEREL HABERLER MEÜSEM’in başarılı faaliyetleri YÖK’ün Yüksek Öğretim ...
Mersin'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Mersin'de 537 litre sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 537 litre sahte alkol ele geçirildi
Başkan Gültak’tan evi yanan aileye destek
YEREL HABERLER Başkan Gültak’tan evi yanan aileye destek
Mersin´de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin´de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Mersin Büyükşehir Belediyesinden pandemide nostalji: "Radyo Tiyatrosu"
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden pandemide nostalji: ...
Mersinli gazeteciler Uğur Mumcu’yu andı
YEREL HABERLER Mersinli gazeteciler Uğur Mumcu’yu andı
Kadın üreticiler Yoğurt Pazarında buluştu El işinin yanı sıra yöresel tatların da sergilendiği stantlarda Mersinliler daha sağlıklı ve ekonomik ürünlere ulaştı
YEREL HABERLER Kadın üreticiler Yoğurt Pazarında buluştu El işinin ...
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Köpek balığı değil halili Mersin açıklarında balıkçılar, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 45 kilogram ağırlığında dev halili cinsi balık yakaladı Mersin Balık Pazarına getirilen halili balığı gören herkesin ilgisini çekerken, vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti
YEREL HABERLER Köpek balığı değil halili Mersin açıklarında ...
Çiftçilerden dona karşı pervaneli önlem
YEREL HABERLER Çiftçilerden dona karşı pervaneli önlem
Kıbrıs depremi Anamur ve Bozyazı'dan hissedildi
YEREL HABERLER Kıbrıs depremi Anamur ve Bozyazı'dan hissedildi
Kıbrıs’taki deprem Mersin’de de hissedildi
YEREL HABERLER Kıbrıs’taki deprem Mersin’de de hissedildi
flaş
YEREL HABERLER flaş
Eşini öldürmekten yargılanan eğitimci: Silahla beni vurup, intihar etti
YEREL HABERLER Eşini öldürmekten yargılanan eğitimci: Silahla beni ...
Rusya'nın kotayı arttırması domates piyasasını umutlandırdı Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Bülent Dölek: "Rusya ve diğer ülkelerle görüşmelerin sürdürülüp kotanın tamamen kaldırılmasını diliyoruz"
YEREL HABERLER Rusya'nın kotayı arttırması domates piyasasını ...
Akdeniz Belediyesi, Adanalıoğlu’nda sokak hayvanları için korunaklı alan yaptı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi, Adanalıoğlu’nda sokak hayvanları ...
‘Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü’ Yazar Turan Ali Çağlar’a verildi
YEREL HABERLER ‘Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü’ Yazar Turan Ali ...
Toroslar Belediyesi, yaylalarda ulaşımı rahatlatan yeni yollar açıyor
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, yaylalarda ulaşımı rahatlatan ...
Erdemli ’ye 'Güneş enerji santrali' kurulacak
YEREL HABERLER Erdemli ’ye 'Güneş enerji santrali' kurulacak
Kaynar: “Hepimizin Silifke'yi daha iyi yerlere taşımak"
YEREL HABERLER Kaynar: “Hepimizin Silifke'yi daha iyi yerlere ...