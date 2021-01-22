İsmet Paşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesini Tarsus Belediyesi yapacak

Tarsus Belediyesi, 10 yıldır sürüncemede bırakılan sorunu çözmek için ilk adımı attı ve İsmet Paşa Mahallesinde kentsel dönüşüm projesini tamamen kendi olanaklarıyla yapmak üzere üstlendi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kentsel dönüşüm projesinin tüm aşamalarında belediyenin rol alacağını belirterek, “Projemizin müteahhidi Tarsus Belediyesidir. Projenin ortağı ise İsmet Paşa Mahallesi sakinleridir” dedi.

Tarsus Belediyesi, İsmet Paşa Mahallesi sakinlerinin gündemini 10 yıldır meşgul eden, mahalle sakinleri arasında endişelere ve mağduriyetlere yol açan kentsel dönüşüm projesini tamamen kendi olanaklarıyla yapmak için harekete geçti. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Bozdoğan, kentsel dönüşüm projesi hedefleri hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi.

Başkan Bozdoğan, İsmet Paşa Mahallesinin 2011 yılından bu yana kentsel dönüşüm beklediğini hatırlatarak, “Bu kentin 35 müteahhide peşkeş çekilmesine asla müsaade etmedim. Bu imkanlar vatandaşlarım arasında eşit bölüştürülecek. Önceki yönetimler tarafından defalarca söz verilmesine rağmen sizlerin umutları her seferinde boşa çıktı. 35 müteahhide para kazandırmak için yapılan işleri 2011'den beri gördünüz, yaşadınız. İsmet Paşa Mahallesi 5 ada, 13 parsel durumundaydı. Müteahhitlere verilmek üzere önceki dönemde tek ada tek parsele dönüştürüldü ve mağduriyet başladı. Tek ada tek parsele dönüştürülmesi, sadece bir müteahhidin kazanması için yapıldı. Bu durum ‘vatandaşın sırtından nasıl rant sağlarız’ çabasıydı. Tarsus'un en güzel mahallesi, şehrin kalbi olan İsmet Paşa sakinleri mağdur edildi. Bu süreçte vatandaşlarımız, yani sizler mahallenizden, baba ocağınızdan kopmak zorunda kaldınız. Ekibimizle yaptığımız araştırmalarda mahallede yaşayanların yüzde 80'i, doğduğu mahallesini terk etmiş durumda. Bu durum beni içten yaralayan bir durumdur” diye konuştu.

Devletin verdiği sözleri tuttuğu sürece ayakta kalabileceğine işaret eden Bozdoğan, “Seçimden önce sizlere bir söz vermiştim. İsmet Paşa Mahallesini Tarsus'un en gözde mahallesi haline getireceğimi söylemiştim. Şimdi verdiğim sözün tutmaya geldim. Şeffaf bir anlayışla karşınızdayım. Belediye değil, halk kazanacak. Hiçbir vatandaşımı mağdur etmeden, sadece belediyenin sorumluluğunda kentin dokusuna uygun bir projeyi bu dönem bitmeden hayata geçireceğim. Projemizin müteahhidi Tarsus Belediyesidir. Projenin ortağı ise İsmet Paşa Mahallesi sakinleridir” ifadelerini kullandı.

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