Toroslar Belediyesinden yapılandırma hatırlatması

Toroslar Belediyesi, vergi borçlarının yapılandırılmasında son başvurunun 31 Ocak 2021’de sona ereceğini hatırlatarak, vatandaşları uyardı.

Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den 31 Ocak 2021'e uzatıldı. 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında vatandaşlar, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait borçlarını 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılandırabilecek. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi gibi kanun kapsamındaki diğer borçlarını yapılandırmak isteyen mükellefler, bu kanundan yararlanmak için belediyeye müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yapılandırılan borçlara, peşin ödemenin yanı sıra 6, 9, 12 ve 18 aya varan eşit taksitlendirme imkanı da sağlanıyor.



Toroslar Belediyesinden Yapılandırma Hattı ve online ödeme hizmeti

Toplum sağlığını tehlikeye atan korona virüs salgınına karşı belediye binası girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasını titizlikle sürdüren Toroslar Belediyesi, pandemi tedbirlerini sıkı bir şekilde uyguluyor. Toroslar Belediyesi, 0850 533 3336 numaralı 'Yapılandırma Hattı' ile vatandaşların belediyeye gelmeden de işlemelerini kolaylıkla gerçekleştirmesine imkan sağlıyor. Mükellefler, aynı zamanda www.toroslarbld.gov.tr adresindeki ebelediye sisteminden de yararlanarak vergi borçlarını yapılandırabiliyor ve ödemelerini online olarak gerçekleştirebiliyor.



"Son güne bırakmayın"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yapılandırma işlemlerinin son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlardan gerekli hassasiyeti göstermelerini isteyerek, "7256 sayılı kanun ile vatandaşlarımıza geçmiş dönem borçlarını ödemek için bir imkan sunulmuştur. Vatandaşlarımız, kanun kapsamında hem faiz indiriminden hem de taksit imkanından faydalanarak vergi borçlarını ödeyebilir. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen hemşehrilerimizin başvurularını son güne bırakmamalarını istiyoruz" diye konuştu.

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