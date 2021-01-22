Kıbrıs Gazisi Emin Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Geçirdiği kalp krizi sonucu payatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Emin Yıldırım memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde son yolculuğuna törenle uğurlandı.

68 yaşındaki Emin Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Tömük Asri Mezarlığına getirildi. Cenaze namazının ardından gazinin naaşı dualarla toprağa verildi.

Törene, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Akgül, Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Taşyaran, Kıbrıs Gazileri, gazinin ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze defninin ardından gazinin ailesine Erdemli Kaymakamı Avni Kula tarafından Türk bayrağı teslim edildi.

Gazi Yıldırım'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.