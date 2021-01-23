Tarsus Doğa Parkı tatilde öğrencilere ücretsiz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus Doğa Parkı tatilde öğrencilere ücretsiz

İHA

Tarsus Doğa Parkı tatilde öğrencilere ücretsiz

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı'nın, yarıyıl tatilinde pandemi kuralları çerçevesinde öğrenciler için ücretsiz ziyaret edilebileceği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinin başından itibaren alınan tedbirler kapsamında hizmet veren Tarsus Doğa Parkı, yarıyıl tatilinde öğrenciler için açık olacak. Koronavirüs nedeniyle uzun süredir eğitimlerine evden devam eden öğrenciler, 25 Ocak12 Şubat arasındaki yarıyıl tatilinde Tarsus Doğa Parkı’nı ziyaret edebilecek. Ziyaretler ilk, orta ve lise öğrencileri için Cumhurbaşkanlığı genelgesinde belirlenen 13.0016.00 saatleri arasında yapılabilecek.
Tarsus Doğa Parkı’na gelenlerin ziyaret öncesi ateş ölçümleri yapılacak. Maskesiz gelenler kabul edilmeyecek. Görevliler, gezi sırasında maske ve mesafe kurallarına uyulması için öğrencilere eşlik edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

81 yaşındaki Pakize teyze, iğne oyası ile 4 çocuk okutup, evlendirdi Gençlere taş çıkartan yaşlı kadın, ilmek ilmek iğne oyası yapıyor
YEREL HABERLER 81 yaşındaki Pakize teyze, iğne oyası ile 4 çocuk ...
Resim öğretmeni Şengül, okulun duvarlarını renklendirdi
YEREL HABERLER Resim öğretmeni Şengül, okulun duvarlarını ...
Tamirhanedeki LPG'li otomobilde patlama: 4 yaralı Patlamada 3 çalışan ile bir müşteri yaralandı
YEREL HABERLER Tamirhanedeki LPG'li otomobilde patlama: 4 ...
Çukurova Basketbol, Ankara deplasmanına hazır
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol, Ankara deplasmanına hazır
Erdemli Sanayi Sitesi'nde patlama: 4 yaralı
YEREL HABERLER Erdemli Sanayi Sitesi'nde patlama: 4 yaralı
BonaBant fire oranını yüzde 5'e indirdi
YEREL HABERLER BonaBant fire oranını yüzde 5'e indirdi
Kıbrıs Gazisi Emin Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi Emin Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
Toroslar Belediyesinden yapılandırma hatırlatması
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden yapılandırma hatırlatması
Muz serasında ölü bulunan adamın katil zanlısı eşi çıktı
YEREL HABERLER Muz serasında ölü bulunan adamın katil zanlısı eşi ...
İsmet Paşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesini Tarsus Belediyesi yapacak
YEREL HABERLER İsmet Paşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesini Tarsus ...
Büyükeceli’de hasar onarım çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Büyükeceli’de hasar onarım çalışmaları tamamlandı
Bozyazı’daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bozyazı’daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü ...
Kendi düştü, kamyoneti devam etti Mersin’de meydana gelen 5 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi Kazalardan birinde otomobilinin çarpmasıyla bir sürücü kamyonetinden düşerken, aracı bir süre gittikten sonra kaldırıma çarparak duruyor
YEREL HABERLER Kendi düştü, kamyoneti devam etti Mersin’de meydana ...
MEÜSEM’in başarılı faaliyetleri YÖK’ün Yüksek Öğretim Dergisinde
YEREL HABERLER MEÜSEM’in başarılı faaliyetleri YÖK’ün Yüksek Öğretim ...
Mersin'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Mersin'de 537 litre sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 537 litre sahte alkol ele geçirildi
Başkan Gültak’tan evi yanan aileye destek
YEREL HABERLER Başkan Gültak’tan evi yanan aileye destek
Mersin´de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin´de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Mersin Büyükşehir Belediyesinden pandemide nostalji: "Radyo Tiyatrosu"
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden pandemide nostalji: ...
Mersinli gazeteciler Uğur Mumcu’yu andı
YEREL HABERLER Mersinli gazeteciler Uğur Mumcu’yu andı
Kadın üreticiler Yoğurt Pazarında buluştu El işinin yanı sıra yöresel tatların da sergilendiği stantlarda Mersinliler daha sağlıklı ve ekonomik ürünlere ulaştı
YEREL HABERLER Kadın üreticiler Yoğurt Pazarında buluştu El işinin ...
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Köpek balığı değil halili Mersin açıklarında balıkçılar, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 45 kilogram ağırlığında dev halili cinsi balık yakaladı Mersin Balık Pazarına getirilen halili balığı gören herkesin ilgisini çekerken, vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti
YEREL HABERLER Köpek balığı değil halili Mersin açıklarında ...
Çiftçilerden dona karşı pervaneli önlem
YEREL HABERLER Çiftçilerden dona karşı pervaneli önlem