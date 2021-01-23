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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çadırda kalan kadına belediyeden sağlık hizmeti

İHA

Çadırda kalan kadına belediyeden sağlık hizmeti

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde imkansızlıklar nedeniyle çadırda yaşayan kadının, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte özel gereksinimli ve ileri yaş almış vatandaşlara yönelik yürütülen sağlık ve bakım hizmetlerine devam ediliyor. Bu kapsamda, Çamlıyayla ilçesine bağlı Sarıkavak Mahallesi’nde yaşayan ve uzun yıllar önce eşini kaybeden 76 yaşındaki Emine Tek sağlık kontrolünden geçirildi.
İmkanı olmadığı için çadırda kalan Emine Tek’e ulaşan Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, tansiyon ve şeker ölçümü de gerçekleştirdi. Tek’e sağlık konusunda şikayeti olup olmadığı sorulurken, kronik rahatsızlıkları olduğu belirlenen Emine Tek’in kontrol sırasında oldukça heyecanlı olduğu görüldü.
“Sağlığı açısından alınması gereken önlemleri konuştuk”
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı evde sağlık ve bakım hizmetleri biriminde görevli Dr. Ufuk Bakmaz, Emine Tek’in sağlık durumu hakkında bilgi vererek, “Teyzemizin genel durumunu değerlendirmeye ve sağlık kontrolünü yapmaya geldik. Genel bir fizik muayenesi yaptık. Sağlığı açısından alınması gereken önlemleri konuştuk” dedi.
İhtiyaç sahibi her vatandaşa evde bakım hizmeti verdiklerini kaydeden Bakmaz, “Biz sadece Mersin’in şehir merkezinde değil, Çamlıyayla gibi, Tarsus gibi, Erdemli gibi uzak yerlere, ilçelerimize, bunların köylerine, bize başvuran hastalarımıza veya ihtiyacı olduğu haberini aldığımız insanlarımıza sağlık ve evde bakım hizmeti götürüyoruz” diye konuştu.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri tarafından durumu değerlendirilen ve kaldığı yerden alınan Emine Tek ise uygun bulunacak bir huzurevine yerleştirilmek için şehir merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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