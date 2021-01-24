Tarsuslu gemicinin ailesi umutlu haberi bekliyor Gine açıklarında silahlı korsanlar tarafından rehin alınan Türk gemisindeki Halil Gülçür'ün ağabeyi, "Devletimize güveniyorum" dedi

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında silahlı korsanlar tarafından saldırıya uğrayarak rehin alınan M/V Mozart isimli Türk gemisinde bulunan Halil Gülçür'ün ailesi, gelecek umutlu haberi bekliyor.

Gine açıklarında seyir halindeki M/V Mozart adlı Türk konteyner gemisi, korsanlar tarafından kaçırıldı. Gemideki 19 mürettebattan 15'i kaçırılırke, yaşanan arbedede 1 gemi personeli hayatını kaybetti, 3'ü ise gemide bırakıldı. Saldırıya uğrayan gemi Gabon'un PortGentil Limanı'na demirledi. Gemide rehin bulunanlar arasında Mersin'in Tarsus ilçesinden Halil Gülçür'in de (48) bulunduğu öğrenildi. Zeynep Güçür ile evli Halil Gülçür'ün 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

Gemi personeli Gülçür’ün ağabeyi Akay Gülçür, “Halil Gülçür’ün abisiyim. Güney Afrika’dan gemide çalışıyor. Televizyonlardan öğrendiğim kadarıyla kaçırılmışlar. Sayın Cumhurbaşkanım devreye girmiş sağolsun. Sayın bakanlar, Dışişleri Bakanı hepsi devrede. Oradaki bütün büyükelçileri uyarmışlar. Şu an hayırlı bir haber bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. 10 yıllık gemici. Halil’in ikiz kardeşi de gemici. Diğer kardeşim burada, devletimize güveniyorum" dedi.

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