Çankaya Üniversitesi - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 93-61

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Çankaya Üniversitesi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 93-61SALON: Ankara Spor Salonu

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Sertan Kırklar, Eyyüp Ayhan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Sade Zellous 32, Chantella White 12, Gizem Yavuz 11, Bahar Öztürk 17, Warley Talbert 18, Özge Kavurmacıoğlu 3, Özge Karataş, Kardelen Gezgin, Sena Aral, Elif Bayrak, Aleyna Cengizhan

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Manolya Kurtulmuş 2, Melis Talay 8, Gökşen Fitik 16, Kristine Anigwe 15, Liudmyla Naumenko 8, Fatmanur Karakaş 4, Yeliz Doğan 2, İlayda Güner 6, Şevval Akalan, Berfin Demir

1'İNCİ PERİYOT: 26-14

İLK YARI: 48-23

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-46ÇUKUROVA Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında, Ankara'da Çankaya Üniversitesi'ne konuk oldu. Maça Manolya Kurtulmuş, Melis Talay, Gökşen Fitik, Kristine Anigwe, Liudmyla Naumenko 5'lisi ile başlayan ÇBK, müsabakayı 93-61'lik skorla kaybetti. DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2021-01-24 16:33:08



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