Akdeniz´de havalar iyi gitti, balık fiyatları artmadı

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) AKDENİZ´de havaların iyi gitmesinden dolayı ocak ayının sonuna gelinmesine rağmen Mersin'de balık fiyatları artmazken, vatandaşlar da son 10 yılın en düşük fiyatlarından balık tüketiyor.

Akdeniz'de av yasağının kalktığı 15 Eylül'den itibaren tezgahların balıkla dolup taşması ile birlikte fiyatlar yarı yarıya düşmüş, vatandaşın yüzü gülmüştü. Bölgede havaların iyi gitmesinden dolayı ocak ayının sonuna gelinmesine rağmen balık fiyatlarında artış olmadı. Balık pazarında fiyatların uygun olduğunu belirten Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, vatandaşları taze ve ucuz balık yemeye davet etti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle balığa ilginin yoğun olduğunu kaydeden Polat, balık fiyatlarının ise her bütçeye uygun olduğunu söyledi.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK FİYATLARI

Akdeniz´de havaların iyi gitmesinin hem balıkçıları hem de vatandaşı memnun ettiğini kaydeden Polat, "Havaların iyi gitmesi nedeniyle teknelerimiz sürekli çalışıyor. Şu an tezgahlarımızda balık bol. Fiyatlarımız çok uygun. Pandemiden dolayı da düşük tuttuk. Her bütçeye uygun balık var. Hamsi 15 TL, istavrit 10-15, sardalya 10-15, barbun 20-25, çupira-levrek ise 30-40 TL arasında değişiyor. Fiyatlar son 10 yılın en düşük seviyesinde" dedi.

KORONAVİRÜS İLGİYİ ARTTIRDI

Vatandaşları balık yemeye davet eden Polat, şöyle konuştu:

"Koronavirüs nedeniyle balığa ilgi yoğun. Halkımız bu konuda bilinçlenmiş durumdu. Halkımız balığın bağışıklığı arttırdığını biliyorlar. Akdeniz´de her yaştan insan balık yiyor. Doğallığını korumuş tek besin balık şu an. Akdeniz´in berrak sularından tutup canlı canlı halkımıza getiriyoruz. Balık omega 3 açısından çok zengin bir yiyecek. A ve D vitaminleri açısından çok zengin bir yiyecek. Halkımıza tavsiyemiz özellikle bu pandemi sürecinde balık yemeleri." DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

