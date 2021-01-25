Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Voleybol Takımı 2. sıraya yükseldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligin 12’nci haftasında Ereğli Belediyesi ile oynadığı maçı kazanarak ikinci sıraya yükseldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Voleybol Takımı, 2. Lig Kadınlar Voleybol Ligi’nde emin adımlarla ilerliyor. Büyükşehir GSK, ligin 12’nci haftasında konuk ettiği Ereğli Belediyesi ile oynadığı maçta ilk iki periyotta üstün bir oyun sergiledi. Kadın voleybol takımı, ilk periyotu 2518, ikinci periyotu 2517 skorlarla kazanarak avantaj yakaladı. Büyükşehir, üçüncü periyotta 1725, dördüncü periyotta ise 1825 kaybederek Ereğli Belediyesi’nin maç için şans elde etmesine neden oldu. Heyecanlı ve çekişmeli geçen son periyotta ise maç sayısını alan taraf Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı oldu.

Mersin Büyükşehir aldığı bu galibiyetle puanını 21’e yükselterek, ligde 2’nci sıraya yerleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.