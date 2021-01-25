Çukurova Basketbol'da milli gurur

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukurova Basketbol'da milli gurur

DHA

Çukurova Basketbol'da milli gurur


MERSİN, (DHA)ÇUKUROVA Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi´nde Gökşen Fitik ve Manolya Kurtulmuş, Litvanya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Basketol Takımı´nın aday kadrosuna davet edildi, Fatmanur Karakaş ile Şevval Akalan ise U20 milli takım kampına çağrıldı. A millilerin yardımcı antrenörlüğünü ÇBK Başantrenörü Olcay Orak, U20 takımının yardımcı antrenörlüğünü de Orak´ın ÇBK´daki asistanı Kadir Mert Oktay yapacak.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi´nde Mersin´i başarıyla temsil eden ÇBK, Türk basketboluna yeni yetenekler kazandırmayı sürdürüyor. Ligin en genç takımlarının başında gelen Mersin ekibinde forma giyen basketbolcular, başarı grafiklerini her geçen gün yükseltiyor. Turuncu-lacivertli ekibin performansları ile dikkat çeken sporcularından Gökşen Fitik ve Manolya Kurtulmuş, A millilerin FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri´nde Litvanya ile oynayacağı maçın aday kadrosuna çağırıldı. Fatmanur Karakaş ile Şevval Akalan da U20 kadın basketbol takımında yer almayı başardı.
ÇBK teknik kadrosu da milli takımlar düzeyinde görev almaya devam ediyor. Bu kapsamda A millilerin yardımcı antrenörlüğünü ÇBK Başantrenörü Olcay Orak, U20 takımının yardımcı antrenörlüğünü de Orak´ın ÇBK´daki asistanı Kadir Mert Oktay yapacak.
Aday kadroda bulunmaktan dolayı son derece heyecanlı olduğunu dile getiren Gökşen Fitik, "Haberi aldığımda her Türk sporcusu gibi ben de çok mutlu oldum. Her oyuncunun bulunmak istediği milli takıma çağırılmak gurur verici. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek adına sahaya çıkacağım. Litvanya maçı için ilk hedefim ana kadroya girmek. Sonrasında elimden gelenin fazlasını yapacağım. Pes etmeyen yapımızla Litvanya maçını kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.
Genç oyunculara daha fazla forma şansı verilmesi gerektiğinin altını çizen Manolya Kurtulmuş ise "Takımımızda yabancı oyuncu sayısı az olduğundan, Türk sporcular olarak daha fazla sorumluluk alıyoruz ve çok genç bir takımız. Bu Türk basketbolu için güzel bir sinyal olabilir. Türk basketbolculara daha fazla güvenilmesi ve daha fazla şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Milli takım kadromuz da çok iyi. Kim oynarsa oynasın, Litvanya maçını farklı kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
Milli takımda yardımcı antrenör olarak görev yapacak olan ÇBK Başantrenörü Olcay Orak da Gökşen ve Manolya´nın milli takımı hak ettiklerini vurguladı. Öğrencilerinin gelecekteki milli takımın kemik kadrosunu oluşturabilecek yetenekte olduğuna dikkat çeken Orak, "Genç olmanın verdiği avantaj var, çok enerjikler. Şuan süper ligde kendi pozisyonlarını domine edebilecek duruma geldiler. Bunun karşılığını da milli takımın aday kadrosuna girerek aldılar. Tüm sporcularımız, A milli takımda oynayacak kapasiteye sahip. Bu sefer Manolya ve Gökşen aday gösterildi. İlerleyen zamanlarda diğer sporcularımız da milli formayı giyecektir" ifadelerini kullandı. 
Litvanya maçına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Orak, şunları söyledi:
"Gruptaki bir önceki maçımızı yine Litvanya ile oynadık. Pandemiden önce Mersin´de oynadığımız bu maçı, seyircimizin de desteği ile 23 sayı farkla kazandık. Sayı avantajımız var. Grupları en iyi 2´nci olarak bitiren 5 takım Avrupa Şampiyonası´na gidecek. Maçı kazanmamız yeter ama biz 10 sayı üzerinde galibiyet almak, durumumuzu garantilemek istiyoruz. Çünkü bizim haricimizdeki diğer 2´ncilerin çoğunun eksi averajı var. 2´nci olarak artı averajı bulunan bir tek biz varız. Genç ve kaliteli bir jenerasyonun içerisinde yer alıyorum. Milli takımda olduğum için çok gururlu ve mutluyum. Milli formayla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. İleriye dönük bakacak olursak, çok iyi basketbolcuların çıkabileceği bir jenerasyonun içerisinde yer alıyorum" diye konuştu.
El birliği ile milli takımı daha iyi noktalara getireceklerini ifade eden Fatmanur Karakaş, "Üzerimizde milli formayı taşımak gurur verici. Çünkü ülkemiz adına mücadele edip, ülkemiz adına savaşıyoruz. Mücadele edip milli takımı en iyi noktalara taşıyacağız. Kulübümüz de genç sporculara çok değer veriyor. Genç oyuncuların daha fazla süre alması, hem bizim hem de ülke basketbolu açısından çok önemli." 
U20 Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kadir Mert Oktay ise "U20 milli takımı olarak B liginde mücadele ediyoruz. Çünkü 3 sene önce A liginden B ligine düşmüştük. Milli takımda bu sene 2001-2002 doğumlu gençlerimiz olacak. Fatmanur ve Şevval de U20 kadrosunda olacak. Türkiye´de çok iyi bir jenerasyon. Uzun zamandır bu kadar iyi bir jenerasyon gelmemişti. İyi mücadele edip maçlarımızı kazanarak A ligine çıkmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2021-01-25 12:16:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Elvan: "Çukurova Havaalanı 2022 yılı Mart ayında açılacak" Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Yeni OSB'lerle 50 binin üzerinde kardeşimize istihdam sağlayacağız"
YEREL HABERLER Bakan Elvan: "Çukurova Havaalanı 2022 yılı Mart ...
Öldürülen öğretim görevlisi toprağa verildi
YEREL HABERLER Öldürülen öğretim görevlisi toprağa verildi
Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Voleybol Takımı 2. sıraya yükseldi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Voleybol Takımı 2. ...
Mersin’de 18,5 kilometrelik bisiklet yolu çalışmaları başladı Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilk etap bisiklet yolunun ardından kent merkezinde 70 kilometre, Tarsus’ta da 30 kilometre daha bisiklet yolu yapacak
YEREL HABERLER Mersin’de 18,5 kilometrelik bisiklet yolu çalışmaları ...
Büyükşehir Belediyesi, Makine İkmal Sahasını yeniliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Makine İkmal Sahasını ...
(Özel) Mersin’de hayal gerçek oldu: 416 konutun kaba inşaatı 6 ayda tamamlandı Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin yoğun çabalarıyla TOKİ’nin, Çay Mahallesi Ataş yerleşkesinde Haziran 2020’de temelini attığı yerinde kentsel dönüşüm inşaatının yüzde 47’si tamamlandı 20 bloktan oluşan ilk etabın inşaatında incelemelerde bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, yüklenici firmanın belirlenen tarihten çok önce Haziran 2021’de anahtar teslimi yapmayı planladığını söyledi
YEREL HABERLER (Özel) Mersin’de hayal gerçek oldu: 416 konutun kaba ...
Akdeniz´de havalar iyi gitti, balık fiyatları artmadı
YEREL HABERLER Akdeniz´de havalar iyi gitti, balık fiyatları artmadı
Çankaya Üniversitesi - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 93-61
YEREL HABERLER Çankaya Üniversitesi - ÇBK Mersin Yenişehir ...
Akkuyu Nükleer A.Ş.: Santral çevresinde diri fay bulunmuyor
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş.: Santral çevresinde diri fay ...
Kardeşler arasında arazi kavgası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kardeşler arasında arazi kavgası: 2 yaralı
Tarsuslu gemicinin ailesi umutlu haberi bekliyor Gine açıklarında silahlı korsanlar tarafından rehin alınan Türk gemisindeki Halil Gülçür'ün ağabeyi, "Devletimize güveniyorum" dedi
YEREL HABERLER Tarsuslu gemicinin ailesi umutlu haberi bekliyor Gine ...
Mersin´de kardeşlerin arazi kavgası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Mersin´de kardeşlerin arazi kavgası: 2 yaralı
Kaçırılan gemicinin ailesi gelecek güzel bir haberi bekliyor
YEREL HABERLER Kaçırılan gemicinin ailesi gelecek güzel bir haberi ...
Kocasını öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Kocasını öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı
Ali Toprak'ı öldürdüğünü itiraf eden eşi Alime Toprak, tutuklandı
YEREL HABERLER Ali Toprak'ı öldürdüğünü itiraf eden eşi Alime ...
Mersin'de kısıtlamada sokak hayvanları unutulmuyor
YEREL HABERLER Mersin'de kısıtlamada sokak hayvanları unutulmuyor
Mersin'de belediyeler ortak temizlik çalışması gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Mersin'de belediyeler ortak temizlik çalışması ...
Akkuyu NGS yakınında diri fay hattı bulunmuyor
YEREL HABERLER Akkuyu NGS yakınında diri fay hattı bulunmuyor
Mersin'deki mevsimlik tarım işçilerine yeni çadır
YEREL HABERLER Mersin'deki mevsimlik tarım işçilerine yeni çadır
Türkiye´nin ilk 'C-S-I' kitabı yayınlandı; 95 ilginç adli olay yer alıyor
YEREL HABERLER Türkiye´nin ilk 'C-S-I' kitabı yayınlandı; 95 ilginç ...
Kocasını öldürdüğünü itiraf eden kadın adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kocasını öldürdüğünü itiraf eden kadın adliyeye sevk ...
Eşi Ali'yi öldürdüğünü itiraf eden Alime Toprak, adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eşi Ali'yi öldürdüğünü itiraf eden Alime Toprak, ...
Pitbull cinsi köpekler ağılda adeta katliam yaptı: 6 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Pitbull cinsi köpekler ağılda adeta katliam yaptı: 6 ...
Tarhan: "Doğa katliamına izin vermeyeceğiz"
YEREL HABERLER Tarhan: "Doğa katliamına izin vermeyeceğiz"