Çukurova Basketbol'da milli gurur

MERSİN, (DHA)ÇUKUROVA Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi´nde Gökşen Fitik ve Manolya Kurtulmuş, Litvanya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Basketol Takımı´nın aday kadrosuna davet edildi, Fatmanur Karakaş ile Şevval Akalan ise U20 milli takım kampına çağrıldı. A millilerin yardımcı antrenörlüğünü ÇBK Başantrenörü Olcay Orak, U20 takımının yardımcı antrenörlüğünü de Orak´ın ÇBK´daki asistanı Kadir Mert Oktay yapacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi´nde Mersin´i başarıyla temsil eden ÇBK, Türk basketboluna yeni yetenekler kazandırmayı sürdürüyor. Ligin en genç takımlarının başında gelen Mersin ekibinde forma giyen basketbolcular, başarı grafiklerini her geçen gün yükseltiyor. Turuncu-lacivertli ekibin performansları ile dikkat çeken sporcularından Gökşen Fitik ve Manolya Kurtulmuş, A millilerin FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri´nde Litvanya ile oynayacağı maçın aday kadrosuna çağırıldı. Fatmanur Karakaş ile Şevval Akalan da U20 kadın basketbol takımında yer almayı başardı.

ÇBK teknik kadrosu da milli takımlar düzeyinde görev almaya devam ediyor. Bu kapsamda A millilerin yardımcı antrenörlüğünü ÇBK Başantrenörü Olcay Orak, U20 takımının yardımcı antrenörlüğünü de Orak´ın ÇBK´daki asistanı Kadir Mert Oktay yapacak.

Aday kadroda bulunmaktan dolayı son derece heyecanlı olduğunu dile getiren Gökşen Fitik, "Haberi aldığımda her Türk sporcusu gibi ben de çok mutlu oldum. Her oyuncunun bulunmak istediği milli takıma çağırılmak gurur verici. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek adına sahaya çıkacağım. Litvanya maçı için ilk hedefim ana kadroya girmek. Sonrasında elimden gelenin fazlasını yapacağım. Pes etmeyen yapımızla Litvanya maçını kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

Genç oyunculara daha fazla forma şansı verilmesi gerektiğinin altını çizen Manolya Kurtulmuş ise "Takımımızda yabancı oyuncu sayısı az olduğundan, Türk sporcular olarak daha fazla sorumluluk alıyoruz ve çok genç bir takımız. Bu Türk basketbolu için güzel bir sinyal olabilir. Türk basketbolculara daha fazla güvenilmesi ve daha fazla şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Milli takım kadromuz da çok iyi. Kim oynarsa oynasın, Litvanya maçını farklı kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Milli takımda yardımcı antrenör olarak görev yapacak olan ÇBK Başantrenörü Olcay Orak da Gökşen ve Manolya´nın milli takımı hak ettiklerini vurguladı. Öğrencilerinin gelecekteki milli takımın kemik kadrosunu oluşturabilecek yetenekte olduğuna dikkat çeken Orak, "Genç olmanın verdiği avantaj var, çok enerjikler. Şuan süper ligde kendi pozisyonlarını domine edebilecek duruma geldiler. Bunun karşılığını da milli takımın aday kadrosuna girerek aldılar. Tüm sporcularımız, A milli takımda oynayacak kapasiteye sahip. Bu sefer Manolya ve Gökşen aday gösterildi. İlerleyen zamanlarda diğer sporcularımız da milli formayı giyecektir" ifadelerini kullandı.

Litvanya maçına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Orak, şunları söyledi:

"Gruptaki bir önceki maçımızı yine Litvanya ile oynadık. Pandemiden önce Mersin´de oynadığımız bu maçı, seyircimizin de desteği ile 23 sayı farkla kazandık. Sayı avantajımız var. Grupları en iyi 2´nci olarak bitiren 5 takım Avrupa Şampiyonası´na gidecek. Maçı kazanmamız yeter ama biz 10 sayı üzerinde galibiyet almak, durumumuzu garantilemek istiyoruz. Çünkü bizim haricimizdeki diğer 2´ncilerin çoğunun eksi averajı var. 2´nci olarak artı averajı bulunan bir tek biz varız. Genç ve kaliteli bir jenerasyonun içerisinde yer alıyorum. Milli takımda olduğum için çok gururlu ve mutluyum. Milli formayla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. İleriye dönük bakacak olursak, çok iyi basketbolcuların çıkabileceği bir jenerasyonun içerisinde yer alıyorum" diye konuştu.

El birliği ile milli takımı daha iyi noktalara getireceklerini ifade eden Fatmanur Karakaş, "Üzerimizde milli formayı taşımak gurur verici. Çünkü ülkemiz adına mücadele edip, ülkemiz adına savaşıyoruz. Mücadele edip milli takımı en iyi noktalara taşıyacağız. Kulübümüz de genç sporculara çok değer veriyor. Genç oyuncuların daha fazla süre alması, hem bizim hem de ülke basketbolu açısından çok önemli."

U20 Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kadir Mert Oktay ise "U20 milli takımı olarak B liginde mücadele ediyoruz. Çünkü 3 sene önce A liginden B ligine düşmüştük. Milli takımda bu sene 2001-2002 doğumlu gençlerimiz olacak. Fatmanur ve Şevval de U20 kadrosunda olacak. Türkiye´de çok iyi bir jenerasyon. Uzun zamandır bu kadar iyi bir jenerasyon gelmemişti. İyi mücadele edip maçlarımızı kazanarak A ligine çıkmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2021-01-25 12:16:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.