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Binali Yıldırım: “Muhalefetin bizi vurmaya çalıştığı şehir hastaneleri bugün hayat kurtarıyor” Eski Başbakan Yıldırım, AK Parti Mersin İl Başkanlığının 7. Olağan İl Kongresinde, korona virüs pandemisinde dünyanın en güçlü, en zengin ülkelerinin yerle bir olduğunu, Türkiye’nin sağlığa yapılan yatırımlar sayesinde salgını en az kayıpla ve en az zararla atlattığını söyledi “İletişim hatlarımız, internetimiz olmasaydı iş yerimize, okullarımıza gitmeden ticaretimizi, eğitimimizi nasıl yapacaktık” “Dünyanın düzeni yeniden kurulacak. Artık anlı şanlı, silahlarıyla paralarıyla zenginlikleriyle var olan ülkeler, yavaş yavaş yok oluyorlar. Bunun yerine ‘dijital teknoloji imparatorluğu’ geliyor”

İHA

Binali Yıldırım: “Muhalefetin bizi vurmaya çalıştığı şehir hastaneleri bugün hayat kurtarıyor” Eski Başbakan Yıldırım, AK Parti Mersin İl Başkanlığının 7. Olağan İl Kongresinde, korona virüs pandemisinde dünyanın en güçlü, en zengin ülkelerinin yerle bir olduğunu, Türkiye’nin sağlığa yapılan yatırımlar sayesinde salgını en az kayıpla ve en az zararla atlattığını söyledi “İletişim hatlarımız, internetimiz olmasaydı iş yerimize, okullarımıza gitmeden ticaretimizi, eğitimimizi nasıl yapacaktık” “Dünyanın düzeni yeniden kurulacak. Artık anlı şanlı, silahlarıyla paralarıyla zenginlikleriyle var olan ülkeler, yavaş yavaş yok oluyorlar. Bunun yerine ‘dijital teknoloji imparatorluğu’ geliyor”

– Eski Başbakan Binali Yıldırım, korona virüs pandemisinde dünyanın en güçlü, en zengin ülkelerinin yerle bir olduğunu belirterek, “Muhalefet, AK Parti iktidarını hep şehir hastaneleriyle vurmaya çalıştı. Ama onların göremediği bir şey vardı; işte o dediğiniz hastaneler bugün hayat kurtarıyor ve bu pandemide en az kayıpla, en az zararla atlattıysak, geçmişte sağlığa yaptığımız bu yatırımların sayesindedir” dedi.
Binali Yıldırım, AK Parti Mersin İl Başkanlığının 7. Olağan İl Kongresine katıldı. Servet Tazegül Spor Salonunda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı kongrede konuşan Yıldırım, pandemi sürecinde Türkiye’nin kat ettiği yolu ve dünya ülkelerinin içinde bulunduğu durumu dile getirdi.

“İletişim hatlarımız, internetimiz olmasaydı iş yerimize, okullarımıza gitmeden ticaretimizi, eğitimimizi nasıl yapacaktık”
Pandemi sürecinde özellikle internetin önemi üzerinde duran Yıldırım, “‘Yollar medeniyet’ dedik. 18 yıl önce AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye’nin altyapısı, yolları, havayolları, karayolları, demiryolları ve akıl yolları, interneti, iletişimi içler acısı bir durumdaydı. Türkiye’nin hızlı interneti bile yoktu. Telefonla çevirerek internete giriyordunuz. İşte o Türkiye’den bugün 1 milyon 498 bin hızlı internet kullanıcısı olan bir Mersinimiz var. Nüfusunun yüzde 75’i internet kullanan bir Türkiye var. Gençlerimizin yüzde 70’ten fazlası sosyal medyayı kullanıyor. Eğer bu internet olmasaydı, bu iletişim hatları olmasaydı biz Cumhurbaşkanımızı hemen yanı başımızda nasıl görecektik, nasıl bizlere hitap edebilecekti? İşte teknoloji bu, işte AK Parti farkı bu. Bir salgın yaşıyoruz, bir seneyi neredeyse bulacak. Bu salgın içerisinde bizim iletişim hatlarımız, internetimiz olmasaydı iş yerimize, okullarımıza gitmeden ticaretimizi, eğitimimizi nasıl yapacaktık? Bu iş vizyon işidir. O vizyon sahibi de Recep Tayyip Erdoğan’dır, AK Partidir” diye konuştu.

“Hepsi yerle bir oldu”
Pandeminin, dünyanın en güçlü ülkelerini dize getirdiğini vurgulayan Yıldırım, “Bu salgın hastalıkta dünyanın teknolojik olarak en gelişmiş ülkeleri, afra tafralarından geçilmeyen o büyük ülkelerin hepsi yerle bir oldu. Perişan oldular. Onların zenginliği, teknolojisi hiçbir işe yaramadı. Topu topu yarım gramlık bir mikrop dünyayı dize getirdi. Ama öyle bir ülke vardı ki, o ülke bu salgınla mücadele ederken sadece kendi vatandaşlarını değil, ihtiyacı olan dünyada, bölgede yaşayan milyonların da dermanı oldu, onlara yardım etti” ifadelerini kullandı.

“Pandemiyi en az kayıpla atlattıysak geçmişte yaptığımız sağlık yatırımları sayesindedir”
Muhalefetin AK Parti iktidarını hep şehir hastaneleriyle vurmaya çalıştığını belirten Yıldırım,
“Ne dediler, ‘bu hastaneler gereksiz, kaynak israfı, bu hastaneler yandaşa peşkeş çekmek için yapılan ihaleler’ dediler. Ama onların göremediği bir şey vardı; işte o dediğiniz hastaneler bugün hayat kurtarıyor. Ve bu pandemide en az kayıpla, en az zararla atlattıysak, geçmişte sağlığa yaptığımız bu yatırımların sayesindedir. Gece gündüz mesai mefhumu gözetmeden çalışan fedakar sağlık mensuplarımıza şükranlarımız sunuyorum. Onların sayesinde bu belayı en hafif şekilde atlatıyoruz” şeklinde konuştu.

“Dünyanın düzeni yeniden kurulacak”
Artık dünyada bu hastalık sona erdikten sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına dikkat çeken Yıldırım, şunları söyledi:
“Eski ezberler ortadan kalkacak, dünyanın nizamı, düzeni yeniden kurulacak. Bir şeyi çok iyi aklımızda tutalım gençler, bir şeyi unutmayalım, artık anlı şanlı, silahlarıyla paralarıyla zenginlikleriyle var olan ülkeler, yavaş yavaş yok oluyorlar. Bunun yerine ‘dijital teknoloji imparatorluğu’ geliyor, bilişim geliyor, teknoloji geliyor; çünkü bilişim ve teknoloji sınırları ortadan kaldırıyor. Bir sosyal medya paylaşımıyla bütün dünyanın gündemi belirlenebiliyor. Dünya küçük bir köy haline geldi. O halde teknolojiye daha fazla kafa yoracağız, gençlere, akıl terine daha fazla yatırım yapacağız. Çünkü temel ihtiyaçlarımızı tamamladık, yolları, havaalanlarını yaptık; demiryollarımızı modern hale getiriyoruz, hızlı tren projeleri tüm hızıyla devam ediyor. Denizcilikte işte Mersin; Mersin denizcilikte en ileri şehirlerimizden biri. Limanıyla ihracatıyla Türkiye’nin gücüne güç katan bir şehrimiz Mersin. Mersin yük olmuyor. Mersin, maliyeye, hazineye katkı sağlıyor. Başka illere de katkı sağlıyor. Onun için üreten ve Türkiye’nin refahına katkı sağlayan Mersin, bundan sonra da desteklerini aynı şekilde almaya devam edecek.”
AK Parti iktidarlarında 18 yılı geride bıraktıklarını dile getiren Yıldırım, “Türkiye’yi altyapıda, iletişimde, ulaşımda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yol arkadaşlarımızla, bakanlarımızla 39. sıradan 9. sırayla yükselttik. Hedefimiz, dünyanın 10 büyük ülkesi arasına girmek. Demek ki, ulaşımda iletişimde bunu başarmışız. Başka alanlarda da elbette başarıyoruz. 2023 artık görünür hale geldi. 2023’e 3 seneden az bir vaktimiz var. Dolayısıyla Cumhuriyetin 100. yılında gençler, yenilenen Mersin kongresiyle iş başına gelen kadrolarla milletin adamını, Cumhurbaşkanımızı tekrar cumhurbaşkanı seçmeye hazır mısınız? İşte AK Parkı bu. Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.

“Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz’”
Türkiye’yi asla böldürtmeyeceklerinin de altını çizen Yıldırım, “Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük Türkiye’nin doğusuyla batısını, kuzeyiyle güneyini birbirine komşu yaptık. ama bir şeye çok dikkat etki; dedik ki, ‘Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz’. Ne PKK’sına, ne FETO’suna ne de bilmem kimine bu ülkenin bölünmesine asla müsaade etmeyeceğiz dedik. 18 yıl sadece milletimize hizmet yapmakla kalmadık. 18 yıl boyunca vesayet odaklarıyla, kumpaslarla mücadele ederek bugünlere geldik. AK Partinin ilk yıllarını hatırlayın, o yıllarda dayatmaları, emuhtıraları, parti kapatmayı, provokasyonları, kumpasları hatırlayın. Daha sonra 1725’i hatırlayın, Gezi olaylarını hatırlayın. Bütün bunlarla mücadele ede ede bu günlere geldik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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