AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti'nin bir hizmet hareketi olduğunu vurgulayarak, "Tayyip Erdoğan'ın arkasında yazacak çok hikayemiz, anlatacak çok destanımız olacak inşallah" dedi.

Kandemir, AK Parti Mersin İl Başkanlığının 7. Olağan İl Kongresine katıldı. Servet Tazegül Spor Salonunda düzenlenen, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile eski başbakanlardan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eski bakanlardan Kürşat Tüzmen'in de katıldığı kongrede konuşan Kandemir, AK Parti'nin bir hizmet hareketi olduğunu belirterek, "Dünü ile bugünü ile yarına uzanacak bir iddianın adı. Tayyip Erdoğan'ın diliyle, Tayyip Erdoğan'ın duruşu ile cesareti ile AK Parti dünyaya yeni bir çağrı yaptı, bir kardeşlik çağrısı. 'Nerede olursanız olun, dünyanın hangi köşesinde bulunursanız bulunun, eğer bir adalet arayışınız varsa onun adresi AK Parti'dir' diyen bir çağrı yaptık hep beraber. Bu çağrıya destek olan, bu çağrı için mücadele eden sandıklarda, köylerde, mahallerde gayret göstermiş tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İnanıyoruz ki, partimiz büyümeye devam edecek, bu iddiayı yarınlara bu kadro ile beraber taşıyacağız. Bu heyecanlı salon, bu gayretli teşkilatla Tayyip Erdoğan'ın arkasında yazacak çok hikayemiz, anlatacak çok destanımız olacak inşallah. Ben bunun için gayret gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"AK Parti demek Türkiye demek, kalkınma demek, inançla, millete aşkla, şevkle hiç yorulmadan çalışmak demektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu ise konuşmasında, 81 ildeki kongreleri tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük kongreyi yapacaklarını kaydetti. "AK Parti demek Türkiye demek, AK Parti demek kalkınma demek, AK Parti demek inançla, millete aşkla, şevkle hiç yorulmadan çalışmak demektir" diyen Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Bugünlere kolay gelmedik. 19 yıldır bir yandan hizmet etmeye çalışırken, bir yandan önümüze engel olarak konulan o bariyerleri aşmak için büyük gayret gösterdik. Bu yolda Allah razı olsun teşkilatlarımızın, liderimizin arkasında dimdik durması sayesinde o aştığımız yollar daha da kolay şekilde açılmış oldu. Yine milletimizin bizlere göstermiş olduğu teveccühü, bizlere inanması, bizlere her daim güvenmesi sayesinde onlardan aldığımız güçle, yolumuzu da kolay olarak aştık ve bugünlere kadar geldik."



"Pandemi sürecinde 156 ülkeye elini uzatan bir Türkiye olarak örnek olduk"

Zorlu bir pandemi sürecinden geçildiğine işaret eden Sarıeroğlu, bu süreçte bir yandan 82 milyon vatandaşın zarar görmemesi için gayret gösterirken, diğer taraftan bir kenarda el ovuşturup, 'aman ayakları takılsın, bu süreçte sorun yaşansın' diyen, ülkenin hiç hakketmediği bir muhalefet anlayışı ile de mücadele etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Gerek 19 yıldır yaptıkları sağlık yatırımları ve gerekse sosyal güvenlik sisteminin güçlü yapısı sayesinde ve yetişmiş sağlık alanındaki insan kaynağı sayesinde, hem Türkiye içerisinde 82 milyon vatandaşın sağlığıyla alakalı önemli bir süreci çok büyük yaralar almadan atlatmak için gayret içerisinde olduklarını, diğer taraftan da 156 ülkeye elini uzatan bir Türkiye olarak bu süreçte örnek olduklarını vurgulayan Sarıeroğlu, "Covid sebebiyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, tedavi görenlere şifa diliyorum. İnşallah bu süreci yine önlemlere uyarak, Cumhurbaşkanımızın her defasında dile getirdiği maskemesafe ve hijyene dikkat ederek, diğer tarafta valiliklerimizin aldıkları kurallara uyarak inşallah sıkıntısız şekilde atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Bu dönemde bir yandan pandemi ile mücadele ederken, diğer taraftan 17 tane daha sağlıkla ilgili hastaneyi hizmete soktuklarını vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Yatırımlarını, istihdamı devam ettirmek için atılımlarını, kalkınma süreçlerini kesintisiz devam ettiren bir Türkiye var. Diğer taraftan yine bir yandan esnaflarımızın, çiftçilerimizin, çalışanlarımızın hakkını, hukukunu korumak ve bu yaşanan zorlu süreçte ki, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, yeni bir dünya düzeni var, bu dönemi Türkiye'nin bir yandan uyum sağlamasını, diğer taraftan toplum kesimlerimizin zarar görmemesi için elimizden gelen gayreti ortaya koyan, milli gelirinin yüzde 10'una tekabül eden bir paketi arka arkaya devreye sokan bir Türkiye'yiz. Diğer taraftan içeride yaptığımız yatırımlarımızın, atılımlarımızın devamı niteliğinde uluslararası arenada da gücünü ve iddiasını sürdüren bir Türkiye var. Diğer taraftan terörle mücadelesini sürdüren bir Türkiye var. İnşallah iddialarımızı devam ettireceğiz."



"Milletin seçtikleriyle kavga edenlere, vatandaşlarımız yine sandıkta en büyük cevabı vereceklerdir"

"Bizler iş yapmanın gayreti içerisindeyken, taş üstüne taş koymanın gayreti içindeyken, maalesef aramıza nifak sokmaya çalışan, ayrılıkları, ötekileştirmeyi gündeme taşımaya çalışan, kaos oluşturmaya çalışan bir ana muhalefet anlayışı ile de mücadele ediyoruz" diyen Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milletimiz her şeyin farkında, milletimiz her şeyi görüyor. Milletin değerleri ile dertleri olanlar, milleti hala anlayamayanların ortaya koymuş oldukları ifadeler, milletin seçtikleriyle kavga eden anlayışlarını sürdürenlere, inşallah hem Mersinliler hem de Türkiye'de vatandaşlarımız yine sandıkta en büyük cevabı vereceklerdir. Birileri varsın öğrencilerimizi ötekileştirsin, öğretmenlerimizi, çiftçilerimizi, AK Parti'ye oy verenleri yok saysın, diğer taraftan maalesef en son yaşadığımız olay, valililerimize, kaymakamlarımıza, çok kıymetli peygamber ocağımızda görev yapan ordu mensuplarımıza 'militan' desinler. Asla militan olmadıklarını, onların sadece ve sadece kahraman olarak bu millete hizmet ettiklerini, vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Onlar 'sözde' diyerek kendilerini bir şekilde, partilerinin içerisinde yaşanan tacizler ve tecavüzlerin üzerini örtmeye gayret etsinler. Bizler biliyoruz, 82 milyon vatandaşımız biliyor, bu milletin yüzde 52 oyuyla seçilmiş olan Cumhurbaşkanımız, sözde değil hem özde hem de gönüllerde cumhurbaşkanımızdır. Milletimizin iradesinin demokratik olarak, meşru olarak sandıklarda ortaya çıkmış, anayasada da yer almış şekliyle Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıdır. Onlar bu işlerle uğraşsınlar, kaosla, kavga ile ötekileştirme ile ayrıştırma ile beslenmeye devam etsinler, bizler istikametimiz millet, milletimize hizmet doğrultusunda var gücümüzle devam edeceğiz."

