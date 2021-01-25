Mersin’de bugüne kadar 27 binin üzerinde kişi aşılandı

– Sağlık Bakanlığının bugün erişime açtığı Türkiye Aşı Tablosuna göre, Mersin’de bugün saat 13.40 itibariyle 27 bin 712 kişi aşılandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Ocak’ta sosyal medya hesabından duyurduğu ve anlık olarak ülke geneli ile illerin aşılama sayılarının gösterildiği Türkiye'nin aşı haritası bugün erişime açıldı. Korona virüse (Covid19) karşı 14 Ocak’ta ülke genelinde başlayan aşılamalar, ‘Türkiye Aşı Tablosu’ başlığı altında yayınlanan haritada tüm illerin aşı uygulamalarını canlı olarak veriliyor.

Sağlık Bakanlığına ait ‘covid19asi.saglik.gov.tr’ adresinde yer alan haritada aşılama sayıları, ülke genelinde bir dakikada, illerde ise 10 dakikada bir yenileniyor.

Haritaya göre, Mersin’de bugün saat 13.40 itibariyle 27 bin 712 kişi aşılandı.

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