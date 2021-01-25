Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Çukurova Bölgesel Havalimanı Mart 2022'de hizmete girecek



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, altyapı çalışmaları biten Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın 2022 yılının Mart ayında hizmete gireceğini açıkladı. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ise muhalefetin AK Parti iktidarını şehir hastaneleriyle vurmaya çalıştığını kaydederek, "'Bu hastaneler gereksiz, bu hastaneler kaynak israfı' dediler. O hastaneler bugün hayat kurtarıyor" dedi.

AK Parti Mersin 7'nci Olağan İl Kongresi Servet Tazegül Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Kongreye; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yanı sıra, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, miletvekilleri, belediye başkanları ve sınırlı sayıda partili katıldı.

'ÇUKUROVA HAVALİMANIN AÇILIŞI MART 2022'DE'

Kongrede konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, alt yapı çalışmaları biten Çukurova Havalimanı'nın 2022 yılı Mart ayında açılışının yapılacağının müjdesini verdi. Kente yapılan yatırımlar ve projelere ilişkin bilgi veren Bakan Elvan, "19 yıllık süreçte hayal dahi edemeyeceğimiz yatırımları Mersin'e kazandırdık. Sadece Devlet Su İşleri'ne baktığımızda 172 baraj, gölet ve taşkın koruma gibi projeleri bitirmiş. Karayolları Genel Müdürlüğümüze baktığımızda 18, 19 yıllık süreçte 10 milyar liraya yakın harcama söz konusu olmuş. Sizin merakla beklediğiniz, yıllardan beri konuştuğunuz Sorgun, Aksıfat, Aydıncık ve Pamukluk barajlarını Allah'ın izniyle bu yıl tamamlıyoruz, bu yıl sizlerin hizmetine sunacağız. Merakla beklediğiniz projelerden biri olan Çeşmeli-Taşucu otoyolunda kamulaştırma çalışmaları devam ediyor, projesi yapıldı. İnşallah yakın bir süreçte ihale yapmayı planlıyoruz. Liman-Hal Köprülü Kavşağı 30 yıldan beri konuşuluyordu, tamamladık. Bekirde Köprülü Kavşağı'nı istiyordunuz, önümüzdeki ay ihalesine çıkıyoruz. Akdeniz Sahil Yolu projesinde 4 milyar liranın üzerinde bir harcama gerçekleştirildi. Bugüne kadar 15 tünel ve 44 viyadük tamamlandı. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Çok beklediğinizi ve sürecin uzadığını biliyorum. Artık bu işi tamamlamakta kararlıyız. Altyapı yatırımları bitti, üstyapıya yönelik ihalesi yapıldı. Yüklenici firma 2 hafta içerisinde çalışmalara başlayacak. 2022 yılı Mart ayında Allah'ın izniyle Çukurova Havalimanı'nın açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Sağlık alanında hayata geçirilen önemli çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Elvan, 2002'de 2 bin 701 olan yatak sayısını 4 bin 993'e yükselttiklerini de sözlerine ekledi.

'MUHALEFETİN ELEŞTİRDİĞİ ŞEHİR HASTANELERİ ŞİMDİ HAYAT KURTARIYOR'

Kongrede konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ise şunları söyledi: "Yollar medeniyet dedik, 19 yıl önce AK Parti hükümete gelmeden önce Türkiye'nin yolları, teknolojisi içler acısı bir durumdaydı. Nüfusunun yüzde 75'i internet kullanan bir Türkiye var. Salgın döneminde evlerimizden işlerimizi internetten halledebiliyoruz. Bu iş vizyon işidir. Bir virüs dünyayı dize getirdi. Muhalefet, AK Parti iktidarını şehir hastaneleri ile vurmaya çalıştı. Bu hastaneler gereksiz, bu hastaneler kaynak israfı dediler. O hastaneler bugün hayat kurtarıyor. Pandemiyi en az zararla atlattıysak bu geçmişte sağlığa yaptığımız yatırımların sayesindedir. Gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'yi alt yapıda, sağlıkta, teknoloijide 39'uncu sıradan 9'uncu sıraya yükselttik. Hedefimiz dünyanın 10 büyük ülkesi arasına girmek. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Ama dedik ki yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz. 18 yıl boyunca vesayet odaklarıyla, kumpaslarla mücadele ederek bu günlere geldik."

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndan, AK Parti Mersin, il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-01-25 15:14:41



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