Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan bölüm başkanı öldü (2)



MESLEKTAŞLARI YASA BOĞULDU

Mersin´in Anamur ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken H.C. (29) tarafından bıçaklanarak yaşamını yitiren Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı Bölüm Başkanı İbrahim Kaan Tekin´in (29) meslektaşları ve öğrencileri yasa boğuldu. Acı haberi alan meslektaşları, Tekin´in masasına çiçek bıraktı.

`GERİDE ÇOK BÜYÜK BOŞLUK BIRAKTI´

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, derin üzüntü yaşadıklarını kaydederek "Hocamız geçtiğimiz yıl ocak ayında Tarsus Üniversitesi ailemize katılmıştı. Meslek Yüksek Okulumuzun pazarlama bölümünde görev yapıyordu. Genç yaşta, 1992 doğumlu, yüksek lisansını tamamlamış, okulumuzun çalışkan, güler yüzlü, başarılı, öğretim elemanlarından biriydi. Geride çok büyük boşluk bıraktı. Kederli ailesine sabırlar diliyoruz, hocamıza Allah´tan rahmet diliyoruz. Kolay yetişmiyor. Genç ölümler daha büyük boşluklar daha büyük kederler bırakıyor" dedi.

Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Zeynep Hatunoğlu da Tekin´in çok sevilen bir isim olduğunu anlattı. Prof. Dr. Hatunoğlu, "Diğer mesai arkadaşları ve öğrencileri ile çok güzel diyaloğu vardı. Bu kadar değerli bir insanı çok erken kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsünü yaşıyoruz" diye konuştu.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),(DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-01-25 15:24:25



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