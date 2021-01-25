Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Çukurova Bölgesel Havalimanı Mart 2022'de hizmete girecek (2)



VALİLİK VE BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİLER

Bir dizi etkinlik için Mersin'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan beraberinde, son Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdülkadir Özel, AK Parti Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan ile birlikte, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak´ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Gültak, Akdeniz Belediyesi´nin kente kazandırdığı yatırımlar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. AK Belediyecilik anlayışının yerel yönetimlere önemli derecede ivme kazandırdığını dile getiren Başkan Gültak, "Bu sayede, bizler Akdeniz´i daha modern bir kent yapma noktasında çalışmalarımızı ivedilikle sürdürürken, başta hükümetimiz olmak üzere siz değerli konuklarımıza desteklerinizi esirgemediğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan da Akdeniz´e katkı sunma noktasında hükümetin desteğinin süreceğini söyledi.

Başkan Gültak, ziyaretin anısı olarak konuklarına hediyelerini takdim etti. Ziyaret sonrası konuklar belediye binasından ayrılarak, Mersin Valiliği´ne geçti. Burada Vali Ali İhsan Su tarafından karşılanan Bakan Elvan ve beraberindekiler, Şeref Defteri´ni imzaladıktan sonra bir süre basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2021-01-25 16:29:09



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