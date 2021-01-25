Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Çukurova Bölgesel Havalimanı Mart 2022'de hizmete girecek (3)

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HAVALİMANI İNŞAATINDA İNCELEME

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de yapımı devam eden Çukurova Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Elvan'a, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ve AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan eşlik eti.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2021-01-25 18:05:23



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